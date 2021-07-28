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"Украину стёрли с карты мира": Политолог заявил об ударе России и США

28 июля 2021, 23:20  •  24 • Политика
Соглашением по "Северному потоку - 2" Россия и США стерли Украину с карты мира, считает политолог Руслан Бортник. "Украина этого просто не переживёт", - добавил он.
Пока в Киеве сосредоточили всё внимание на потере транзита газа из-за "Северного потока - 2", Россия и США нанесли по Украине удар, который может действительно сокрушить страну. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, потеря транзита газа из-за завершения строительства "Северного потока - 2" является болезненной для Украины, но не смертельной. Если бы власти Украины не теряли время, а бросились бы подписывать контракты со всеми сторонами договорённостей по русскому газопроводу, то можно было бы выбить компенсацию и свести ущерб к минимуму. Однако ничего из этого сделано не было. Тем самым Украина пропустила поистине сокрушительный удар, считает эксперт.
Он пояснил, что запуск "Северного потока - 2" означает, что США и Россия общими усилиями на десятилетия вперёд исключают Украину из мировой энергетической торговли… И это общая позиция Москвы и Вашингтона. Они считают Киев ненадёжным партнёром, уверен политолог.
Это означает, что Россия и США стёрли Украину с геоэкономической карты мира как минимум на несколько десятилетий, то есть навсегда, так как Украина этого просто не переживёт,
- цитирует Nation News слова Руслана Бортника.
Эксперт отметил, что Украина ещё какое-то время сохранит за собой транзит русского газа. Но украинская труба перестанет себя окупать задолго до 2024 года, когда истекает текущий контракт, резюмировал политолог.

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