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"Украину спасёт только массовое восстание": Экономист призвал реализовать "аргентинский сценарий"

13 января 2021, 08:10  •  156 • Украина

Украину охватили протесты из-за повышения цен на коммунальные услуги, протестующие перекрывают автомагистрали. Экономист призвал реализовать "аргентинский сценарий", пока не поздно.

Сейчас Украину может спасти лишь массовое общенародное восстание, которое позволит прямо поставить вопрос о дальнейшей судьбе страны. Такое мнение высказал экономист Василий Колташов, комментируя тарифные бунты на Украине.

Речь идёт о протестах с перекрытием дорог, которые прокатились по многим городам Украины. Люди вышли с требованием снизить тарифы на ЖКХ, которые безостановочно повышаются после Евромайдана 2014 года.

По словам экономиста Василия Колташова, постоянное повышение тарифов ЖКХ продиктовано Международным валютным фондом. Также это является часть стратегии "евроинтеграции" Украины - приведение расходов украинцев в соответствие с общеевропейскими.

Доходы - это личное дело каждого, а расходы - это дело МВФ, еврокомиссаров и других кураторов президента Владимира Зеленского, - отметил Василий Колташов в беседе с Nation News.

В такой ситуации, по мнению эксперта, единственным выходом для жителей Украины является "аргентинский сценарий". В 2000 году Аргентина была в такой же ситуации, что и Украина. МВФ душил народ страны высокими тарифами, пока люди не вышли на улицы и не опрокинули всю систему, подконтрольную внешним игрокам.

Обычные граждане массово вышли на улицы и разнесли все администрации, чтобы история аргентинского общества, экономики, началась с чистого листа, - пояснил Колташов.

Он уточнил, что у аргентинцев не было какой-то политической программы или кураторов, а было лишь осознание того, что дальше так жить нельзя и необходимо что-то сделать. Экономист считает, что украинцам следует взять с аргентинцев пример.

Украину спасет только массовое общенародное восстание, которое позволит прямо поставить вопрос о дальнейшем пути страны, - подытожил эксперт.

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