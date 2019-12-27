"Украину России принесут олигархи": Малофеев объяснил, зачем Москва продаёт Киеву ресурсы

Ведущий программы "Время покажет" Артём Шейнин лично обратился к заместителю главы Всемирного Русского Народного Собора Константину Малофееву, попросив его ответить на вопрос, зачем Россия продаёт Украине ресурсы, если последняя что ни день, то объявляет нас агрессором.

"Конечно, есть сугубо экономический интерес, понятно, что если у кого-то есть спрос, почему не продать, какая разница, Украина это, Румыния, Конго, мы их не различаем. Но есть логика идеологическая. Нас объявляют агрессором. Нас объявляют и объявляют, у страны-агрессора нельзя покупать электричество, а мы сидим такие на задних лапках и ждём, когда они попросят, чтобы всё-таки продавать. Вот сколько мы будем кормить этот режим? И будем ли? Или там всё тоньше?" - поинтересовался Шейнин.

Малофеев на это заметил, что он согласен с позицией, что в этой истории замешаны интересы Рината Ахметова.

"Вообще, разница между Россией и Украиной заключается в том, что Россия - это страна, в которой 70 процентов активов принадлежат государству. И у нас есть государственная мысль. На Украине этого нет вообще. Это олигархическая республика, где всё принадлежит разным олигархам. Поэтому любые их действия - это свадьба в Малиновке. Любые действия государственной власти совершаются в интересах каких-то олигархов или против них. В данном случае это Ахметов. В следующий раз мы услышим - Коломойский, потом - Пинчук или Фирташ", - считает Малофеев.

Поэтому любые государственные шаги Украины связаны с именем того или иного олигарха, добавил замглавы ВРНС. Для России же в этой ситуации, по его словам, главное - помнить, что это "свадьба в Малиновке".

"Ни на секунду нельзя забывать, что у них у всех разные интересы. Это означает, что мы разговариваем с промокашкой. Не существует государственной власти на Украине, существуют стоящие за этим олигархи. Соответственно, рано или поздно эти олигархи принесут Украину к нам в Россию, и мы её примем, потому что там наш народ. А поскольку народ там наш, это наши братья, это мы и есть, мы будем их кормить и будем поставлять туда газ и электричество, потому что нам жалко людей. А не олигархов", - резюмировал Малофеев.