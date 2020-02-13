Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецоперация против Путина продолжается, а людишек с их пенсиями не жалко - Хази...
"Используют людей как живой щит": В Минобороны России ответили на обви...
Колонна США убила сирийского мальчика, но в отчёт вошла лишь царапина американск...
Мечты, мечты… А что у нас в реалиях?
Главная / Политика

"Украину просто убивают. Сознательно": Доктор Комаровский назвал две претензии к Зеленскому

13 февраля 2020, 12:24  •  131 • Политика
Известный теледоктор, врач-педиатр Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном высказал две претензии к президенту Украины Владимиру Зеленскому и захотел его отставки. "Украину просто убивают. Сознательно", - считает врач.
Доктор Евгений Комаровский, известный телеврач, педиатр, высказал явное неудовольствие правлением президента Украины Владимира Зеленского. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону врач прямо высказал две свои претензии в адрес главы государства.
Больше всего доктора Комаровского возмутили "переписывание истории" и "целенаправленное обострение языкового вопроса". Напомним, на Украине активно ведётся борьба с русским языком. В том числе и на законодательном уровне.
У самого педиатра, по его признанию, результаты работы Зеленского "вызывают огромную грусть". И врач захотел отставки президента Украины, считая, что уйти со своего поста - это лучшее, что Зеленский может сделать.
"Украину просто убивают. Сознательно", - предупредил Комаровский, отметив как в Незалежной ненавидят друг друга, дерутся, выясняют отношения.
По мнению доктора, Украине и внешнего врага не надо, поскольку украинцы "сами с удовольствием друг друга поубивают".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
13 февраля 2020, 07:09
Посол России рассказал, что около 6 тыс. россиян отказали в визе в Израиль в 2019 году
12 февраля 2020, 23:24
"Таким только эвтаназия поможет": Гаспарян о статье "Новой газеты" в защиту террористов "Сети"
13 февраля 2020, 12:24
"Пан Зе разродился гениальной идеей": Зеленский взбесил Сеть предложением по Донбассу
13 февраля 2020, 12:24
"Судите сами": Русские дипломаты двумя картинками раскрыли туркам глаза на американского союзника
12 февраля 2020, 14:54
В Совфеде поддерживают идею о пожизненном назначении сенаторов
12 февраля 2020, 20:09
"Шлите деньги в Вашингтон": Навальный "принял участие" в американских праймериз
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
09 февраля 2020, 01:09
"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
10 февраля 2020, 19:24
"Прости, Господи, идиотов": Политолог Сатановский прокомментировал падение акций польской газовой компании
08 февраля 2020, 02:24
"Отправьте психиатра к вашим маньякам": Поклонская жёстко обратилась к Зеленскому после попытки "водной блокады" Крыма
07 февраля 2020, 10:09
"Совпадение? Не думаю!": Политолог Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Лаврова
11 февраля 2020, 14:54
"Да нам никакой внешний враг не нужен!": Доктор Комаровский разоблачил "убийц" Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.