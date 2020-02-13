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"Украину просто убивают. Сознательно": Доктор Комаровский назвал две претензии к Зеленскому
13 февраля 2020, 12:24 • 131 • Политика
Известный теледоктор, врач-педиатр Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном высказал две претензии к президенту Украины Владимиру Зеленскому и захотел его отставки. "Украину просто убивают. Сознательно", - считает врач.
Доктор Евгений Комаровский, известный телеврач, педиатр, высказал явное неудовольствие правлением президента Украины Владимира Зеленского. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону врач прямо высказал две свои претензии в адрес главы государства.
Больше всего доктора Комаровского возмутили "переписывание истории" и "целенаправленное обострение языкового вопроса". Напомним, на Украине активно ведётся борьба с русским языком. В том числе и на законодательном уровне.
У самого педиатра, по его признанию, результаты работы Зеленского "вызывают огромную грусть". И врач захотел отставки президента Украины, считая, что уйти со своего поста - это лучшее, что Зеленский может сделать.
"Украину просто убивают. Сознательно", - предупредил Комаровский, отметив как в Незалежной ненавидят друг друга, дерутся, выясняют отношения.
По мнению доктора, Украине и внешнего врага не надо, поскольку украинцы "сами с удовольствием друг друга поубивают".
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