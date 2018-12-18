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"Украину просто толкают в объятия фашизма": В Сети объяснили неоднозначную поддержку в ООН резолюции против героизации нацизма
18 декабря 2018, 05:09 • 75 • В мире
ГА ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма. В Сети оценили поступок более полусотни стран, которые воздержались голосовать за проект. "Украину просто толкают в объятия фашизма", - пишут пользователи в соцсети "ВКонтакте".
Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма. В частности, за российский проект проголосовало подавляющее большинство стран - членов организации.
129 государств выступили в поддержку резолюции, 54 страны воздержались, выступили против лишь две - США и Украина.
В Сети объяснили, почему в ГА ООН не было единогласной позиции в поддержку призыва ко всеобщей ратификации и эффективной реализации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Против США и Украина - как показательно", - отмечает пользователь "ВКонтакте" Сергей Колесников.
"США и Украина поплатятся за это", - уверен Александр Песков.
"Вывод: США и Украина - фашистские государства", - отмечает комментатор под ником Сойка Сойка.
"Ну США и Украина - это было прогнозируемо. Ибо одни террористы, а Украину просто толкают в объятия фашизма. И всё-таки они оказались в меньшинстве. Большинство осуждает", - констатировала в ВК Саша Фёдорова.
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