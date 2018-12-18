"Украину просто толкают в объятия фашизма": В Сети объяснили неоднозначную поддержку в ООН резолюции против героизации нацизма

ГА ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма. В Сети оценили поступок более полусотни стран, которые воздержались голосовать за проект. "Украину просто толкают в объятия фашизма", - пишут пользователи в соцсети "ВКонтакте".

Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма. В частности, за российский проект проголосовало подавляющее большинство стран - членов организации.

129 государств выступили в поддержку резолюции, 54 страны воздержались, выступили против лишь две - США и Украина.

В Сети объяснили, почему в ГА ООН не было единогласной позиции в поддержку призыва ко всеобщей ратификации и эффективной реализации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Против США и Украина - как показательно", - отмечает пользователь "ВКонтакте" Сергей Колесников.

"США и Украина поплатятся за это", - уверен Александр Песков.

"Вывод: США и Украина - фашистские государства", - отмечает комментатор под ником Сойка Сойка.

"Ну США и Украина - это было прогнозируемо. Ибо одни террористы, а Украину просто толкают в объятия фашизма. И всё-таки они оказались в меньшинстве. Большинство осуждает", - констатировала в ВК Саша Фёдорова.