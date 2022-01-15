"Украину передают России": Экс-депутат Рады - об итогах переговоров в Женеве

Торги между США и Россией завершились и Украину передают России, считает бывший депутат Рады. "Никакой войны не будет, это всё разговоры с одной и другой стороны", - заметил экс-парламентарий.

США и Россия завершили торги и по их итогу Украину передают России. Такое мнение о переговорах между Россией, США и НАТО высказал экс-депутат Верховной рады Украины Борислав Розенблат.

По его словам, заявления Европы о том, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО, ничего не значат. Потому что это "когда-нибудь" не наступит никогда. В этой связи бывший парламентарий уверен, что никакой войны, про которую уже несколько месяцев твердит Запад, не будет.

Торги между США и РФ уже завершились и нас просто передают России,

- сказал Борислав Розенблат в прямом эфире украинского телеканала "НАШ".

Он добавил, что все заявления о возможном военном конфликте нужны США, чтобы последние иностранные инвесторы покинули Украину и страна перешла в полную зависимость от американских траншей.

Вся американская пресса работает на то, чтобы из Украины ушли последние инвесторы и мы зависели только от того, кто даст очередной транш кредита, таким образом убивают экономику Украины,

- подчеркнул Розенблат.

Напомним, на этой неделе прошли переговоры между Россией, США и НАТО. Москва предложила Вашингтону и Брюсселю договор о гарантиях безопасности, но его отвергли.