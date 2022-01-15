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"Украину передают России": Экс-депутат Рады - об итогах переговоров в Женеве
15 января 2022, 21:00 • 151 • Политика
Торги между США и Россией завершились и Украину передают России, считает бывший депутат Рады. "Никакой войны не будет, это всё разговоры с одной и другой стороны", - заметил экс-парламентарий.
США и Россия завершили торги и по их итогу Украину передают России. Такое мнение о переговорах между Россией, США и НАТО высказал экс-депутат Верховной рады Украины Борислав Розенблат.
По его словам, заявления Европы о том, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО, ничего не значат. Потому что это "когда-нибудь" не наступит никогда. В этой связи бывший парламентарий уверен, что никакой войны, про которую уже несколько месяцев твердит Запад, не будет.
- сказал Борислав Розенблат в прямом эфире украинского телеканала "НАШ".
Он добавил, что все заявления о возможном военном конфликте нужны США, чтобы последние иностранные инвесторы покинули Украину и страна перешла в полную зависимость от американских траншей.
- подчеркнул Розенблат.
Напомним, на этой неделе прошли переговоры между Россией, США и НАТО. Москва предложила Вашингтону и Брюсселю договор о гарантиях безопасности, но его отвергли.
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