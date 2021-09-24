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"Украину открыто превращают в колонию": Депутат Рады про "закон об олигархах" Зеленского

24 сентября 2021, 01:00  •  58 • Политика
Украинская рада приняла закон Зеленского о переписи олигархов. "Украину уже открыто и легально превращают в колонию", - прокомментировал последствие данного закона украинский парламентарий.
Верховная рада приняла закон о колонизации Украины транснациональными корпорациями. Так оценил "закон об олигархах" депутат украинского парламента Вадим Новинский.
Речь идёт о законе, который внёс в Раду президент Украины Владимир Зеленский. Документ предполагает запрет для "олигархов" делать взносы в бюджеты политических партий, в том числе через посредников, а также участвовать или быть бенефициаром покупателя при приватизации значительных активов.
Кроме того, инициатива предусматривает, что все контакты госслужащих с "олигархами" будут строго регламентированы. При этом "олигархом", по закону, считаются частные лица, которые имеют значительное влияние на политическую и экономическую жизнь Украины и контролируют сегменты медиапространства.
По мнению Вадима Новинского, данный закон не имеет никакого отношения к борьбе с олигархами. Документ принят в преддверии "Большой приватизации", чтобы расчистить поле для зарубежных корпораций.
Этот закон убирает с их пути местных промышленников и позволяет им свободно колонизировать Украину… Украину уже открыто и легально превращают в колонию,
- цитирует Nation News слова украинского парламентария.
Он добавил, что приближённые к власти украинские олигархи нисколько не пострадают. Они свои активы не потеряют. А вот крупные бизнесмены будут фактически уничтожены, резюмировал Новинский.

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