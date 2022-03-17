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"Украину ненавидим": Беженцы из Мариуполя разоблачили киевских "защитников"

17 марта 2022, 17:10  •  213 • Политика
Беженцы из Мариуполя, которые чудом смогли покинуть город, разоблачили киевских "защитников". Они заявили, что украинские войска прикрывались мирными жителями словно живым щитом. "Мы Украину ненавидим!" - заявил один из беженцев.
Группе жителей Мариуполя удалось эвакуироваться из города, несмотря на противодействие украинской армии. Они подтвердили то, о чём ранее уже заявляло Министерство обороны России: ВСУ мешают мирным жителям эвакуироваться, поскольку используют их как живой щит.
Помогали русские войска, большое им спасибо. Мы Украину ненавидим. Украинская армия стреляла по людям,
- рассказал мужчина из Мариуполя.

Ещё один житель города отметил, что украинские войска не давали гуманитарный коридор. Приезжали украинские военные, которые требовали, чтобы люди оставались на месте.
Они хотели и дальше нами прикрываться,
- отметил он.
Скриншот:Telegram/Open Ukraine
Подобные сообщения поступают уже не в первый раз. Буквально накануне стало известно, что украинские националисты открыли огонь по колонне автобусов с беженцами.

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