Беженцы из Мариуполя, которые чудом смогли покинуть город, разоблачили киевских "защитников". Они заявили, что украинские войска прикрывались мирными жителями словно живым щитом. "Мы Украину ненавидим!" - заявил один из беженцев.

Группе жителей Мариуполя удалось эвакуироваться из города, несмотря на противодействие украинской армии. Они подтвердили то, о чём ранее уже заявляло Министерство обороны России: ВСУ мешают мирным жителям эвакуироваться, поскольку используют их как живой щит.

Помогали русские войска, большое им спасибо. Мы Украину ненавидим. Украинская армия стреляла по людям,

- рассказал мужчина из Мариуполя.



Ещё один житель города отметил, что украинские войска не давали гуманитарный коридор. Приезжали украинские военные, которые требовали, чтобы люди оставались на месте.

Они хотели и дальше нами прикрываться,

- отметил он.

Скриншот:Telegram/Open Ukraine

Подобные сообщения поступают уже не в первый раз. Буквально накануне стало известно, что украинские националисты открыли огонь по колонне автобусов с беженцами.