"Украину это не спасёт": Экс-депутат Рады о поисках "европейского консультанта" по реформам

Совет Европы объявил тендер на услуги консультантов, которые бы помогли Украине в проведении нескольких реформ. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что кого бы ни прислала Европа - Украину это уже не спасёт.

По словам политика, страна заражена смертельным заболеванием, которое подобно раку, убивает её изнутри. Речь идёт о коррупции, которую можно остановить лишь самыми радикальными мерами - массовыми посадками в тюрьму.

"Каких бы они консультантов ни искали по всему миру - с высшим образованием, без него или вообще супер-пупер профессоров, Украину это не спасет", - отмечает Алексей Журавко в комментарии Nation News.

При этом он добавил, что платить за бесполезных европейских консультантов в итоге придётся не Евросоюзу, а самой же Украине. Журавко напомнил, что Запад уже прислал Киеву куратора инвестиционного климата, но это ничего не дало.