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"Украину это не спасёт": Экс-депутат Рады о поисках "европейского консультанта" по реформам

03 июля 2020, 06:00  •  38 • Политика
Украинский экс-депутат Журавко считает, что европейские консультанты не спасут Украину. "Что бы Запад ни пытался впихнуть в Украину, всё это неестественно, а значит, не может способствовать развитию страны", - подчеркнул он.
Совет Европы объявил тендер на услуги консультантов, которые бы помогли Украине в проведении нескольких реформ. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что кого бы ни прислала Европа - Украину это уже не спасёт.
По словам политика, страна заражена смертельным заболеванием, которое подобно раку, убивает её изнутри. Речь идёт о коррупции, которую можно остановить лишь самыми радикальными мерами - массовыми посадками в тюрьму.
"Каких бы они консультантов ни искали по всему миру - с высшим образованием, без него или вообще супер-пупер профессоров, Украину это не спасет", - отмечает Алексей Журавко в комментарии Nation News.
При этом он добавил, что платить за бесполезных европейских консультантов в итоге придётся не Евросоюзу, а самой же Украине. Журавко напомнил, что Запад уже прислал Киеву куратора инвестиционного климата, но это ничего не дало.
"Что бы Запад ни пытался впихнуть в Украину, все это неестественно, а значит, не может способствовать развитию страны", - подытожил экс-депутат Рады.

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