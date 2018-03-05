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"Украинцы  посадят своих правителей на кол" - Захарова предрекла судьбу лидеров киевской хунты

05 марта 2018, 16:39  •  356 • Политика
Мария Захарова оценила решение Киева закупать европейский газ в четыре раза дороже. Дипломат напомнила, украинскому народу врут на протяжении многих лет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Киева закупать европейский газ по цене, в четыре раза превышающей цену российского. Захарова напомнила, что так называемый бомонд Украины на протяжении десятилетий вел к обрыву собственный народ. Людям врали и продолжают врать сегодня.
Киевская хунта никогда не расскажет украинскому народу о том, что Евросоюз считает Россию надежным партнером в поставках газа, продолжает Мария Захарова.
"...а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ, - добавляет официальный представитель МИД России. - Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один".
Напомним, российский "Газпром" ранее заявил о расторжении всех контрактов с украинским "Нафтогазом". Это было мотивировано "политическим решением Страсбургского суда", о чем заявили в российской компании.

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