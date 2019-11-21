"Украинцы не способны сами управлять страной": Попытке Киева назначить американца министром нашли объяснение

Должность министра обороны Украины трижды предлагали занять американскому подполковнику Александру Виндману, о чём он сам и рассказал. Попытку назначить военного США на один из ключевых постов в правительстве Украины прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

Он отметил, что тенденция назначать иностранцев на важные государственные посты появилась на Украине после госпереворота 2014 года. Однако эксперимент практически сразу провалился. Ни один из иностранных специалистов на Украине надолго не задержался. Никаких улучшений после их работы на Украине тоже не произошло.

Что касается самого предложения Виндману занять пост министра обороны Украины, то этим украинцы только показали, что не способны самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику, считает политолог.