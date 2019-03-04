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"Украинцы не рады, что их президент облизывает американцев": Политолог раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко
04 марта 2019, 21:39 • 64 • Политика
Заход американского авианосца в Одессу вовсе не означает покровительство Вашингтона, вопреки надуманному мнению украинского лидера Петра Порошенко, говорит политолог. Он раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко: "украинцы не рады, что их президент облизывает американцев".
О том, что США сейчас не готовы "сыграть против" Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, говорит украинский политолог Михаил Погребинский.
Он говорит, что хотя американцы не против победы Петра Порошенко, решительных шагов для этого делать не будут. Напомним, ранее также в СМИ распространяли снимок, где Порошенко поднимается на борт американского судна. "Как на эшафот", - смеялись пользователи в соцсети.
"Я не думаю, что большое количество украинцев счастливы от того, что их президент на военном корабле чужой державы облизывает американцев... а точнее - второстепенного чиновника", - заявил эксперт.
Он также отметил, что США не собираются игнорировать претензии России на роль номер один в Черноморско-Азовском бассейне, цитирует политолога "Утро.ру". И раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко.
Он также отметил, демонстрация присутствия военной силы - это вообще-то традиционная политика Вашингтона. И только поэтому американский эсминец зашел в Черное море.
Интервью было на канале YouТube "Главновости".
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