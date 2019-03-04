Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз в роли "третьего лишнего": Еврокомисия хочет получить долю к...
«Было недоумение»: RT поговорил с врачом из Кирова, которую задерживали в связи ...
"Украина - источник БРЕДА!" Что предпочтут люди: трагедию или фарс?
Иностранные дипломаты спасли Гуайдо от ареста в Венесуэле - СМИ
Главная / Политика

"Украинцы не рады, что их президент облизывает американцев": Политолог раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко

04 марта 2019, 21:39  •  64 • Политика
Заход американского авианосца в Одессу вовсе не означает покровительство Вашингтона, вопреки надуманному мнению украинского лидера Петра Порошенко, говорит политолог. Он раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко: "украинцы не рады, что их президент облизывает американцев".
О том, что США сейчас не готовы "сыграть против" Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, говорит украинский политолог Михаил Погребинский.
Он говорит, что хотя американцы не против победы Петра Порошенко, решительных шагов для этого делать не будут. Напомним, ранее также в СМИ распространяли снимок, где Порошенко поднимается на борт американского судна. "Как на эшафот", - смеялись пользователи в соцсети.
"Я не думаю, что большое количество украинцев счастливы от того, что их президент на военном корабле чужой державы облизывает американцев... а точнее - второстепенного чиновника", - заявил эксперт.
Он также отметил, что США не собираются игнорировать претензии России на роль номер один в Черноморско-Азовском бассейне, цитирует политолога "Утро.ру". И раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко.
Он также отметил, демонстрация присутствия военной силы - это вообще-то традиционная политика Вашингтона. И только поэтому американский эсминец зашел в Черное море.
Интервью было на канале YouТube "Главновости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 02:09
Эстонию ждет коалиция: Парламентские выборы не определили абсолютного победителя
04 марта 2019, 02:09
"Своего мы не упустим и не отдадим": Арктику назвали сферой интересов России
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
Загрузка...
04 марта 2019, 21:39
Иностранные дипломаты спасли Гуайдо от ареста в Венесуэле - СМИ
04 марта 2019, 02:09
В МГУ подтвердили планы про проведению "Скрипальских чтений"
03 марта 2019, 22:54
Написавшему Путину письмо британцу хотят передать российский доклад "Солсбери: вопросы без ответов"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 15:09
Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?
04 марта 2019, 02:09
Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в ...
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "у...
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "ид...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
26 февраля 2019, 02:54
Перерасчёт материального обеспечения: пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.