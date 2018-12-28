"Украинцы издеваются над пленными": Эксперт объяснил, почему затягивается процесс обмена заключёнными

Политолог Леонид Крутаков опроверг обвинения Украины в том, что якобы Россия тормозит процесс обмена заключёнными, и отметил, что "украинцы издеваются над пленными" и боятся их показывать, поэтому обмен затягивается только из-за украинской стороны.

Политолог и публицист Леонид Крутаков прокомментировал заявление заместителя председателя Верховной рады Украины Ирины Геращенко о том, что Россия не ответила на десятки предложений Украины по обмену заключёнными. В беседе с информагентством Nation News эксперт отметил, что это не Россия, а Украина затягивает процесс обмена, поскольку боится выдавать покалеченных людей.

По мнению политолога, "украинцы издеваются над пленными и показывать их нельзя", поэтому они и тормозят весь процесс. Он подчеркнул, что обмен заключёнными происходит и с ДНР, но оттуда выдаются нормальные люди, Украина же отправляет "покалеченных людей".

Невозможность придумать украинскими властями никакого оправдания этому вынуждает их обвинять во всём Россию, считает Крутаков. "На кого ещё валить - на Россию: она выдержит, она сильная, в отличие от Украины", - заявил эксперт, подчеркнув, что подобные обвинения в дополнение ко всему ещё и повышают рейтинг украинских политиков внутри страны. "Они соревнуются, кто сильнее и дальше плюнет в сторону России", - резюмировал Крутаков.