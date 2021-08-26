"Украинцы это ещё хавают?": Ницой выдала теорию о "московитских мифах"

По мнению украинской писательницы Ларисы Ницой, жителей Украины следует называть исключительно московитами. Она выдала целую теорию о московитских мифах и в очередной раз поделилась альтернативным видением истории страны. "Украинцы это ещё хавают?" - недоумевают читатели.

Украинский сайт "Главред" провёл чат с Ницой. В заголовок стенограммы была вынесена фраза "Когда крестили Русь, Московии ещё и близко не было, Земля даже беременной ею не была". Такой миф несёт в массы писательница, но говорила она о "московитских мифах".

Одним из таких мифов является единство русских и украинцев, которых президент России Владимир Путин назвал в своей статье одним народом. По мнению Ницой, это мнение идёт из "сфабрикованной истории", на которой строится политика.

"Я, как украинка, стою на фундаменте древней украинской нации с древним корнями, культурными пластами, традициями и героями", - заявила писательница и добавила, что Россия хочет постоять с ней рядом.

Ницой развила тему: если у "Московии" забрать этот фундамент, то под ней якобы останется пропасть. Она также отметила, что Россия борется и будет бороться за своё присутствие на Украине. И "самой первой" формой такого присутствия является русский язык. По этой причине, продолжила рассуждать писательница, русский используется на украинских летних фестивалях, на нём поют песни, создают "культурные продукты".

"И Москва это успешно делает, причём даже не своими, а нашими руками - руками наших русскоязычных, то есть омосковщённых украинцев", - уверена Лариса Ницой.

В той же беседе Ницой поделилась теорией, как Россия украла своё название. Пострадавшими являются, разумеется, украинцы. Она также отметила, что сначала Украина станет сильной, затем "поднимет" имеющиеся у неё территории, а затем "было бы неплохо" заняться Кубанью и Воронежчиной.

В комментариях под статьёй читатели остались в некотором недоумении от всех этих теорий, не имеющих ни доказательств, ни какой-либо логики.

"В качестве классического пособия по манипуляциям - очень познавательно! А в части территориальных притязаний - очень занимательно!" - поделился впечатлениями Михаил Левицкий.

Андрей Чертов напомнил, что когда была Русь, Украины тем более не было. Пользователь уверен: князь Владимир был бы в шоке от такой трактовки истории.

"Когда крестили Русь, были уже десятки русских городов: Ладога, Новгород, Псков, Ростов, Смоленск, Белоозеро, мать городам русских - Киев, наконец", - напомнил Альберт Акопян.

По его мнению, как раз Киев сегодня является временно оккупированной территорией.

"Какое отношение к Руси имеет новообразование под названием "Украина"? Совсем там очумели", - написал мужчина.

В другом комментарии он дважды процитировал Ницой. Она обмолвилась о благодатной украинской земле. Когда в мире настанет голод, Украина будет кормить всю планету и станет очень богатой.

"Угу. От 16% гумуса в украинском чернозёме осталось 4% - сожрали подсолнухом и прочими техкультурами", - заметил Альберт Акопян.

Вторая цитата Ницой касалась сравнения с Саудовской Аравией: мол, в любом месте можно пробивать скважину и нефть добывать.

"А что, украинцы вот это ещё хавают?" - удивился читатель.

"Дайте Ницой героя Украины. Так старается, так старается, сражаясь на идеологическом поприще", - предложила Линна Тикунова.