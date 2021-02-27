Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее сущест...
Главная / Политика

"Украинцев своими они не считали": Слова Порошенко о потере Крыма – попытка оправдаться

27 февраля 2021, 04:35  •  72 • Политика
Слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о пошаговой потере Крыма – это попытка оправдаться. Так считает политолог Денис Батурин. "Украинцев своими они не считали", - говорит он о жителях Крыма, разбирая тезисы украинского политика.
Порошенко на страницах одного из украинских изданий обнародовал "исторические причины", из-за которых его страна потеряла Крым. Процесс длился почти 30 лет.
По мнению политика, сразу же после объявления независимости республик Советского Союза Кремль стал создавать "пророссийские автономии" на их территориях. А так как Украина от России в начале 90-х зависела сильно, Киев помешать не мог. По этой причине украинские власти вынуждены были согласиться на размещение баз российского военно-морского флота в Севастополе.
Порошенко отметил, что в Крыме Москва "обкатывала идеологемы "русского мира". Жители Крыма в российских моряках и в 2014 году не увидели врагов, так как те были "глубоко укоренены" в жизнь этого региона.
"Заявление стоит рассматривать как попытку в очередной раз оправдать свои действия в период так называемой революции достоинства 2013-2014 года", - произнёс Денис Батурин.
Он отметил, что слова Порошенко о неких автономиях свидетельствуют о планировании Кремлём будущего России. В стране была крайне трудная ситуация, развалился СССР, но России удалось достичь договорённостей с Украиной о сохранении ВМФ в Севастополе, хоть это было и непросто.
Порошенко отказал в субъектности гражданам Крыма. С этим политолог категорически не согласился. Если бы так было, то ни о каком референдуме 2014 года, ни о определённых настроениях, ни об общественных движениях речи бы не шло. Русский мир в Крыму существовал и никак не мог исчезнуть мгновенно. Украина за несколько десятилетий не смогла убедить жителей полуострова в своих дружеских намерениях. Зато крымчане видели притеснение русского языка и культуры.
"И да, крымчане почувствовали в российских военных в 2014 году своих. Потому что до этого, в 2005 году в период "оранжевой революции" и в 2013-2014 годах они совершенно чётко видели тех людей на майдане, которых своими они не считали. Тех людей, которые угрожали им", - добавил Батурин в интервью радио Sputnik.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 23:05
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул Генштаб"
26 февраля 2021, 23:05
Лишь бы не как у "москалей": На Украине "декоммунизировали" строевой шаг
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
26 февраля 2021, 23:05
"Надеюсь, не бомбардировка пустыни": Помпео иронично отозвался об авиаударе по Сирии
27 февраля 2021, 00:55
США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"
26 февраля 2021, 23:05
Кто раздувает "шпиономанию" в Швеции: МИД России подсказал ответ
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2021, 23:05
Лишь бы не как у "москалей": На Украине "декоммунизировали" строе...
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55
Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, ил...
27 февраля 2021, 00:55
США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"
27 февраля 2021, 02:45
"Запугивание на высоком уровне": Pfizer пошла на шантаж и угрозы ради выгод...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
22 февраля 2021, 22:50
Ахметов объявил войну Путину
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции
20 февраля 2021, 13:05
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.