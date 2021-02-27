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"Украинцев своими они не считали": Слова Порошенко о потере Крыма – попытка оправдаться
27 февраля 2021, 04:35 • 72 • Политика
Слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о пошаговой потере Крыма – это попытка оправдаться. Так считает политолог Денис Батурин. "Украинцев своими они не считали", - говорит он о жителях Крыма, разбирая тезисы украинского политика.
Порошенко на страницах одного из украинских изданий обнародовал "исторические причины", из-за которых его страна потеряла Крым. Процесс длился почти 30 лет.
По мнению политика, сразу же после объявления независимости республик Советского Союза Кремль стал создавать "пророссийские автономии" на их территориях. А так как Украина от России в начале 90-х зависела сильно, Киев помешать не мог. По этой причине украинские власти вынуждены были согласиться на размещение баз российского военно-морского флота в Севастополе.
Порошенко отметил, что в Крыме Москва "обкатывала идеологемы "русского мира". Жители Крыма в российских моряках и в 2014 году не увидели врагов, так как те были "глубоко укоренены" в жизнь этого региона.
"Заявление стоит рассматривать как попытку в очередной раз оправдать свои действия в период так называемой революции достоинства 2013-2014 года", - произнёс Денис Батурин.
Он отметил, что слова Порошенко о неких автономиях свидетельствуют о планировании Кремлём будущего России. В стране была крайне трудная ситуация, развалился СССР, но России удалось достичь договорённостей с Украиной о сохранении ВМФ в Севастополе, хоть это было и непросто.
Порошенко отказал в субъектности гражданам Крыма. С этим политолог категорически не согласился. Если бы так было, то ни о каком референдуме 2014 года, ни о определённых настроениях, ни об общественных движениях речи бы не шло. Русский мир в Крыму существовал и никак не мог исчезнуть мгновенно. Украина за несколько десятилетий не смогла убедить жителей полуострова в своих дружеских намерениях. Зато крымчане видели притеснение русского языка и культуры.
"И да, крымчане почувствовали в российских военных в 2014 году своих. Потому что до этого, в 2005 году в период "оранжевой революции" и в 2013-2014 годах они совершенно чётко видели тех людей на майдане, которых своими они не считали. Тех людей, которые угрожали им", - добавил Батурин в интервью радио Sputnik.
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