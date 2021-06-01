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"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной

01 июня 2021, 06:05  •  191 • Политика
На Украине признали – её граждане не так уж и жаждут вступления в НАТО. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назвал неестественной политику Киева, которая проводится с 2014 года. "Украинцев пытались сломать", - констатировал эксперт.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что о никакой "бешеной поддержке НАТО" населением говорить не приходится. Статистика показывает, что вступления в Североатлантический Альянс хотели бы 48% украинцев. По последним опросам общественного мнения, 13% людей являются сторонниками президента Владимира Путина и России. По мнению Климкина, именно поэтому Соединённые Штаты и Евросоюз перспективы вступления Украины в НАТО оценивают весьма скептически.
Дмитрий Перлин уверен: и Климкин, и другие представители политической элиты Украины, которые стоят за государственным переворотом 2014 года, сейчас напуганы. Все эти годы они шли по курсу тотальной украинизации, переписывания истории. Это делалось для того, чтобы направить Незалежную "по неестественному пути".
Естественным для Украины был бы курс на интеграцию с постсоветскими странами: Россией, Белоруссией, государствами ЕАЭС (Евразийского экономического союза).
"Учитывая это, нынешним киевским властям нужно было Украину ломать. Семь лет после Майдана навязыванием таких взглядов майдановцы пытались сломать украинцев. Но их методы не сработали", – подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik.

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