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"Украинцев научат жить без земли и денег": В Сети популярно объяснили, что кроется за "ценными советами от США"

19 ноября 2019, 22:09  •  12 • В мире
Американцы наконец объяснили, почему им выгодна новая земельная реформа на Украине. Выяснилось, что иностранные "партнёры" не собираются давать государству денег. Зато с удовольствием научат продавать землю иностранцам и "осваивать природные ресурсы". В Сети называют это "ценными советами от США".
В Сети выясмеяли логику США. Журналистка Юлия Витязева опубликовала ироничный пост в Twitter о том, что кроется за ценными советами этого государства. Она считает, что "американцы ещё и сэкономят", научив украинцев продавать родную землю.
"А потом можно научить украинцев, как жить без земли и денег", - пишет пользователь @h3OpCcZaCbnAzlT.
"А когда продадут, что им делать?" - спрашивает @laborant5.
Юлия Витязева опубликовала ссылку на перевод материала издания The National Interest на "ИноСМИ". Американские журналисты утверждают, что США не готовы дать Украине денег, но могут помочь с "освоением природных ресурсов".
"По оценкам Всемирного банка, если отменить мораторий на продажу украинской земли, это даст национальной экономике дополнительно 15 миллиардов долларов, что составляет более 10% годового ВВП страны. По другим оценкам, эффективная земельная реформа за несколько лет принесёт до 100 миллиардов долларов иностранных инвестиций", - цитирует "ИноСМИ".
Когда Украина раскроет свой потенциал, США обещают сделать ее "партнёром" по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
Напомним, новая земельная реформа снимет мораторий на продажу земли иностранцам. Законопроект приняли на утреннем заседании Рады 13 ноября. По информации тelegram-канала "Klymenko Time", за проголосовали 240 депутатов, а против - всего 52.

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