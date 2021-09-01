"Украинцев кинули, как афганцев": Британские читатели назвали символической военную помощь США

Британские читатели назвали смешной и символической военную помощь, которую США решили предоставить Украине. Они считают, что потерявшие к Киеву интерес американцы, хотят откупиться от "партнёров" по дешёвке: "Украинцев кинули, как афганцев".

Так читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали новость о том, что администрация президента США Джо Байдена согласилась выделить Украине 60 млн долларов на "борьбу с русской агрессией". В Белом доме посчитали, что украинская армия не может ничего противопоставить Вооружённым силам России, а "русскую угрозу" как-то сдерживать надо, пишет "ИноСМИ".

Впрочем, большинство западных интернет-пользователей сочло такую помощь крошками с барского стола. Так, например, пользователь PaulC отметил, что "американские друзья" кинули украинцев, как и афганцев.

Это символическая сумма. То есть украинцев по сути кинули, как и афганцев. Кто на очереди, Тайвань?

- пишет он.

Пользователь TheOldGuy55 в свою очередь заметил, что военная помощь США террористической организации "Талибан"* оказалась намного весомее. Речь идёт о сброшенной американцами военной технике в Афганистане, которая в итоге досталась талибам*. Общую стоимость этой "помощи" член Палаты представителей США Джим Бэнкс оценил в 85 млрд долларов.

Да Байден только что предоставил военную помощь на 85 млрд долларов "Талибану",

- отметил читатель.

Среди комментаторов Daily Mail оказались и граждане США. Они крайне возмущены тем, что их налоги уходят на поддержание войн по всему миру.

Хватит уже раздавать наши деньги! Давай лучше выплачивай долги, а нас, налогоплательщиков, оставь в покое,

- негодует Tcage.

Многие также напомнили о Хантере Байдене - сыне президента США, который оказался замешан в коррупционной истории. Он получал огромную зарплату в работающей на Украине газодобывающей компании Burisma, хотя де-факто, не делал ничего. Когда местные правоохранители решили разобраться в ситуации, Байден-старший, будучи на тот момент вице-президентом США, позвонил в Киев и потребовал уволить генпрокурора, который вёл дело. Приказ из Вашингтона немедленно выполнили.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.