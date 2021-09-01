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"Украинцев кинули, как афганцев": Британские читатели назвали символической военную помощь США
01 сентября 2021, 17:40 • 282 • Политика
Британские читатели назвали смешной и символической военную помощь, которую США решили предоставить Украине. Они считают, что потерявшие к Киеву интерес американцы, хотят откупиться от "партнёров" по дешёвке: "Украинцев кинули, как афганцев".
Так читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали новость о том, что администрация президента США Джо Байдена согласилась выделить Украине 60 млн долларов на "борьбу с русской агрессией". В Белом доме посчитали, что украинская армия не может ничего противопоставить Вооружённым силам России, а "русскую угрозу" как-то сдерживать надо, пишет "ИноСМИ".
Впрочем, большинство западных интернет-пользователей сочло такую помощь крошками с барского стола. Так, например, пользователь PaulC отметил, что "американские друзья" кинули украинцев, как и афганцев.
- пишет он.
Пользователь TheOldGuy55 в свою очередь заметил, что военная помощь США террористической организации "Талибан"* оказалась намного весомее. Речь идёт о сброшенной американцами военной технике в Афганистане, которая в итоге досталась талибам*. Общую стоимость этой "помощи" член Палаты представителей США Джим Бэнкс оценил в 85 млрд долларов.
- отметил читатель.
Среди комментаторов Daily Mail оказались и граждане США. Они крайне возмущены тем, что их налоги уходят на поддержание войн по всему миру.
- негодует Tcage.
Многие также напомнили о Хантере Байдене - сыне президента США, который оказался замешан в коррупционной истории. Он получал огромную зарплату в работающей на Украине газодобывающей компании Burisma, хотя де-факто, не делал ничего. Когда местные правоохранители решили разобраться в ситуации, Байден-старший, будучи на тот момент вице-президентом США, позвонил в Киев и потребовал уволить генпрокурора, который вёл дело. Приказ из Вашингтона немедленно выполнили.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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