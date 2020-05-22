"Украинцам некого винить": Небензя назвал условие, при котором Россия могла остаться без Крыма

Крым стал ключевой темой заседания Совбеза ООН по формуле Арриа. Часть постпредов, среди которых были представители Германии, Франции, Чехии и постпред Евросоюза, отказались признавать воссоединение полуострова с Россией. На что российский постпред при ООН Василий Небензя парировал небольшим экскурсом в историю вопроса.

"Украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году", - подчеркнул российский дипломат.

Он назвал участникам совещания единственное условие, при котором наша страна могла остаться без Крыма шесть лет назад. Небензя напомнил о нарушенных буквально на следующий день после соглашения между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией гарантиях, данных Берлином, Парижем и Варшавой.

В результате в Киеве произошёл госпереворот, а глава государства вынужден был бежать, опасаясь за свою жизнь.

"Именно это стало отправной точкой событий в Крыму", - особо обратил внимание Небензя, отметив также, что если бы подобного шесть лет назад в столице Украины не случилось, то "ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года".

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году. Тогда на референдуме абсолютное большинство жителей высказались за присоединение к Российской Федерации. Однако в Киеве до сих пор отказываются признавать итоги народного голосования, считая полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Подобной позиции придерживается и Запад, включая США и страны Евросоюза.