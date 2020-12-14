"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию

Так он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина наложить персональные санкции на 849 украинских политиков, среди которых оказались и депутаты из президентской партии "Слуга народа".

По словам Чаплыги, "Слуги" уже привыкли к тому, что общество можно задобрить правильными речами, льющимися с экрана телевизора, а потом вернуться в Раду и делать ровно обратное. Многие восприняли как должное, что фракция "Слуг" до отказа набита так называемыми соросятами и националистами, хотя президент Украины Владимир Зеленский обещал покончить с политикой своего предшественника.

Смелости наказать зарвавшихся лицемеров хватило только у соседней страны, отмечает Чаплыга.

Украинцам уже давно нужно было сделать со "Слугами" то, что с ними сделал Путин. За нас. Мы терпим отмазки и лицемерие, слушаем правильные речи. Понимаем и принимаем. А Путин не принял, - цитирует политолога портал "Русская весна".

Чаплыга добавил, что единственная цель "Слуг" - это усидеть во власти. Прошедший год наглядно показал, что никаких преобразований от них ждать не стоит.

Отметим, что этой осенью партия "Слуга народа" потерпела сокрушительное поражение на местных выборах. Даже в родном городе Зеленского Кривоом Роге кандидат от "Слуг" не смог заручиться поддержкой избирателей. Эксперты объясняют это разочарованием в Зеленском, который баллотировался в президенты от этой партии. Глава государства во время своего выдвижения обещал закончить войну в Донбассе, снизить тарифы для населения и начать посадки коррумпированных чиновников (намёк, в частности, относился к экс-президенту Петру Порошенко), однако ничего из этого так и не выполнено. Этим объясняется катастрофический обвал рейтинга доверия президента.