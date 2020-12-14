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"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
14 декабря 2020, 00:20 • 177 • Политика
Киевский политический обозреватель Михаил Чаплыга поблагодарил Россию за санкции против президентской партии. По его словам, "украинцам давно нужно было сделать со "Слугами" то, что сделал Путин".
Так он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина наложить персональные санкции на 849 украинских политиков, среди которых оказались и депутаты из президентской партии "Слуга народа".
По словам Чаплыги, "Слуги" уже привыкли к тому, что общество можно задобрить правильными речами, льющимися с экрана телевизора, а потом вернуться в Раду и делать ровно обратное. Многие восприняли как должное, что фракция "Слуг" до отказа набита так называемыми соросятами и националистами, хотя президент Украины Владимир Зеленский обещал покончить с политикой своего предшественника.
Смелости наказать зарвавшихся лицемеров хватило только у соседней страны, отмечает Чаплыга.
Чаплыга добавил, что единственная цель "Слуг" - это усидеть во власти. Прошедший год наглядно показал, что никаких преобразований от них ждать не стоит.
Отметим, что этой осенью партия "Слуга народа" потерпела сокрушительное поражение на местных выборах. Даже в родном городе Зеленского Кривоом Роге кандидат от "Слуг" не смог заручиться поддержкой избирателей. Эксперты объясняют это разочарованием в Зеленском, который баллотировался в президенты от этой партии. Глава государства во время своего выдвижения обещал закончить войну в Донбассе, снизить тарифы для населения и начать посадки коррумпированных чиновников (намёк, в частности, относился к экс-президенту Петру Порошенко), однако ничего из этого так и не выполнено. Этим объясняется катастрофический обвал рейтинга доверия президента.
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