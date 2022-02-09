"Украинской красавице" не отвертеться? Эксперт раскрыл главную ложь Киева о Донбассе

Кандидат исторических наук Антон Бредихин раскрыл главную ложь киевского режима о Донбассе. По его словам, "украинской красавице" от своих обязательств не отвертеться.

Так Антон Бредихин прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о неисполнении Киевом Минских соглашений. Глава государства тогда обратился к украинским властям словами из старого анекдота: "Нравится не нравится, терпи, моя красавица".

Эксперт отметил, что Киев пытается убедить весь мир, что Минские соглашения невозможно реализовать, однако это не так.

Правда то, что только Киеву кажется, что минские переговоры уничтожены. И Москва, и Донецк, и Луганск считают, что это не так. От красавицы Украины ждут только одного - мира. Его уже восемь лет не могут дождаться жители Донбасса,

- пишет Бредихин в своей колонке в "Народных новостях".