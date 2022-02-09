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"Украинской красавице" не отвертеться? Эксперт раскрыл главную ложь Киева о Донбассе
09 февраля 2022, 21:30 • 110 • Политика
Кандидат исторических наук Антон Бредихин раскрыл главную ложь киевского режима о Донбассе. По его словам, "украинской красавице" от своих обязательств не отвертеться.
Так Антон Бредихин прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о неисполнении Киевом Минских соглашений. Глава государства тогда обратился к украинским властям словами из старого анекдота: "Нравится не нравится, терпи, моя красавица".
Эксперт отметил, что Киев пытается убедить весь мир, что Минские соглашения невозможно реализовать, однако это не так.
- пишет Бредихин в своей колонке в "Народных новостях".
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