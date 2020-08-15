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"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
15 августа 2020, 23:50 • 33 • Политика
Израильский дипломат, бывший руководитель секретной службы "Натив" Яков Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада. По его словам, США и Европа пытались повторить "украинский вариант" в Белоруссии, однако просчитались.
Кедми полагает, что западные страны, почувствовав слабость президента Белоруссии Александра Лукашенко, решили повторить сценарий цветной революции, который ранее успешно отработали на Украине, но осуществить госпереворот у них не вышло.
Вместо этого они настроили Лукашенко против себя, похоронив даже малейший шанс на то, чтобы переманить его на свою сторону, а заодно подтолкнули Белоруссию в сторону России. Таким образом, Запад попал в "московскую ловушку", полагает Кедми.
Напомним, в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и обсудил ситуацию в стране. Оба лидера сошлись во мнении, что в скором времени напряжённая ситуация в Минске будет урегулирована.
Западные страны тем временем усилили давление на Лукашенко. Евросоюз принял решение ввести санкции против официальных лиц страны, Литва и Эстония договорились не покупать электроэнергию со строящейся пока БелАЭС, а Польша и США призвали Минск провести повторные выборы, допустив на них международных наблюдателей.
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