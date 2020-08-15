"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада

Кедми полагает, что западные страны, почувствовав слабость президента Белоруссии Александра Лукашенко, решили повторить сценарий цветной революции, который ранее успешно отработали на Украине, но осуществить госпереворот у них не вышло.

Вместо этого они настроили Лукашенко против себя, похоронив даже малейший шанс на то, чтобы переманить его на свою сторону, а заодно подтолкнули Белоруссию в сторону России. Таким образом, Запад попал в "московскую ловушку", полагает Кедми.

"Чего они добились в результате этой авантюры? Они уничтожили последние шансы, чтобы в Белоруссии когда-нибудь повернулись к ним лицом", - цитирует израильского дипломата Федеральное агентство новостей.

Напомним, в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и обсудил ситуацию в стране. Оба лидера сошлись во мнении, что в скором времени напряжённая ситуация в Минске будет урегулирована.

Западные страны тем временем усилили давление на Лукашенко. Евросоюз принял решение ввести санкции против официальных лиц страны, Литва и Эстония договорились не покупать электроэнергию со строящейся пока БелАЭС, а Польша и США призвали Минск провести повторные выборы, допустив на них международных наблюдателей.