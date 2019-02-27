Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США предложили сделать Украину ядерной державой, чтобы поставить на место Росс...
"Мелко для нас": Американское "противоядие" от российских ин...
У немцев грядёт новый скандал вокруг лживого журналиста? (Анна Сочина)
Индия приструнила Пакистан израильской "приправой" - СМИ
Главная / Политика

"Украинский транзит изживает себя": Пушков заявил об устаревании ГТС Украины

27 февраля 2019, 01:54  •  77 • Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил, что на сегодняшний момент газотранспортная система (ГТС) Украины уже "безнадежно устарела". В связи с этим он сделал вывод, что "украинский транзит" так или иначе "изживает себя" как практически целесообразное решение, а значит, России будет лучше свести его к минимуму.
Отметим, что Киев регулярно заявляет, что в случае завершения строительства "Северного потока — 2" газовый транзит через Украину окажется под вопросом. В настоящее время Украина уже отказалась от закупок российского газа напрямую и покупает его по реверсу в ЕС.
Также активным критиком "Северного потока — 2" выступает Вашингтон. Там заявляют, что строительство этого газопровода является политическим проектом, который может поставить ЕС в энергетическую зависимость от Москвы.
В свою очередь Берлин и Москва указывают на экономическую целесообразность "Северного потока — 2". Сенатор Пушков также отметил, что транзит газа по уже имеющемуся трубопроводу на дне Балтийского моря обходится России дешевле, чем через Украину.
"Перекачка газа в Европу по газопроводу "Северный поток — 1" обходится в 2 раза дешевле, чем через Украину. Помимо высоких тарифов, ГТС Украины безнадежно устарела. Украинский транзит изживает себя — и экономически, и политически. Чем скорее он будет сведён к минимуму, тем лучше для России", — пишет Пушков в Twitter.
Перекачка газа в Европу по газопроводу Сев.поток-1 обходится в 2 раза дешевле,чем через Украину. Помимо высоких тарифов, ГТС Украины безнадежно устарела. Украинский транзит изживает себя - и экономически, и политически. Чем скорее он будет сведён к минимуму,тем лучше для России.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 01:54
"Я не пью и вам не советую": Порошенко причислил себя к трезвенникам
26 февраля 2019, 22:39
"Укачало по дороге": Трампа зашатало по приезде в Ханой - видео
26 февраля 2019, 22:39
Нетаньяху через Путина попытается надавить на Иран
Загрузка...
27 февраля 2019, 01:54
В США предложили сделать Украину ядерной державой, чтобы поставить на место Россию - СМИ
26 февраля 2019, 06:24
До сентября не досидел: Мэр Улан-Удэ сам попросился в отставку
26 февраля 2019, 19:24
"Следят повсеместно": В Кремле "не в восторге" от интереса шпионов к российским гражданам
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 01:39
«Шутка и анекдот»: автор песни про бомбардировку США удивлён её исполнением в Исаакие...
27 февраля 2019, 01:39
Под угрозой импичмента: как обвинение в коррупции ближайшего окружения Порошенко може...
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
27 февраля 2019, 01:54
В США предложили сделать Украину ядерной державой, чтобы поставить на место Россию - ...
27 февраля 2019, 01:39
С лишением наград и званий: бывшего полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперск...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.