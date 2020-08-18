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"Украинский след" в белорусских протестах всплыл 24 года спустя: Военкор Коц привёл доказательства

18 августа 2020, 16:55  •  154 • Политика
"Украинский след" в белорусских протестах всплыл 24 года спустя. Военкор Александр Коц привёл доказательства, вспомнив другие жуткие события в Минске с участием провокаторов с Украины. Речь о столкновениях митингующих и сотрудников ОМОНа после смерти Джохара Дудаева в 1996 году. Отмечалось, что потасовки фактически спровоцировали бойцы украинской националистической организации УНА-УНСО*.
На волне беспорядков в Белоруссии военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц поделился другой жуткой историей из Минска, которая разворачивалась там в конце прошлого столетия.
Он признался в своём Telegram-канале Kotsnews, что об этом событии 1996 года ему напомнили подписчики. Речь о столкновениях в белорусской столице с сотрудниками ОМОНа, которые были организованы украинской националистической партией УНА-УНСО.
Коц разместил репортаж телеканала ОРТ 25-летней давности. В нём отмечается, что причиной крупных потасовок в Минске стали разногласия между митингующими и ОМОНом по поводу смерти Джохара Дудаева.
При этом всю данную ситуацию направляли члены боевого крыла УНА-УНСО, вернувшиеся из Чечни, где они воевали на стороне Дудаева против России.
На кадрах можно заметить, как участники беспорядков, в частности, переворачивают милицейские машины. Примечательно, что четверо из митингующих, занимавшихся этим, были опознаны как активные и верные сторонники Дудаева, выступавшие в боевых действиях на его стороне в Грозном.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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