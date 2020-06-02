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"Украинский след?": Едва не раздавивший грузовиком протестующих в Миннесоте мог служить в ВСУ

02 июня 2020, 00:55  •  46 • В мире
Едва не раздавивший грузовиком протестующих в Миннесоте мог служить в ВСУ. По данным СМИ, Богдан Вечирко является выходцем из Винницкой области. "Украинский след?" - заметил один из Telegram-каналов.
Мужчина с украинским именем Богдан Вечирко 31 мая пытался въехать в толпу протестующих в Миннесоте, передаёт CNN.
Это произошло на мосту у въезда в город. Происшествие попало на видео. На кадрах можно заметить, как участники митинга двигаются по центру проезжей части и в следующий момент бросаются в разные стороны из-за несущейся на них грузовой машины.
Когда фура остановилась, водителя вытащили из кабины, избили, после чего его уже арестовали полицейские.
Мужчине предъявлено обвинение в нападении. Его отправили за решётку без возможности выйти под залог.
Согласно информации Vinograd.us, Богдан Вечирко является выходцем с Украины. Предполагается, что он проживал в Винницкой области и служил в ВСУ. Издание ссылается на страничку мужчины в соцсети Facebook, которая, однако, уже удалена.
Украинский след? - заметил между тем Telegram-канал "НАШ президент США.

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