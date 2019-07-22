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"Украинский рак" дал метастазы: Жириновский предсказал замену Зеленского на Пиночета

22 июля 2019, 19:54  •  61 • Политика
Владимир Жириновский считает, что "украинский рак" уже дал свои метастазы, а в будущем Владимира Зеленского могут заменить на украинский аналог Пиночета.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился своим мнением о ситуации на Украине. Как считает депутат, происходящее в стране можно сравнить с четвертой стадией рака, когда метастазы поразили основные органы жизнедеятельности.
"Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, "заукраинских" националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать", - заявил Жириновский.
Он проводит параллели с Великой Отечественной войной, когда советская армия и спецслужбы отлавливали украинских националистов в лесах, а также не исключает, что в будущем к власти могут привести и тут же свергнуть свой аналог Аугусто Пиночета.
"А закончится всё сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", - резюмировал он.
Напомним, ранее стало известно о том, что на выборах в Верховную раду лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которой предстоит сформировать новый кабинет министров.

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