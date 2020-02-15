"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым

Эффект разорвавшейся бомбы произвела в Сети пародия, которую Владимир Зеленский ещё до того, как стал президентом Украины, сделал для шоу "Квартал-95". В ней он от лица президента Незалежной заплетающимся языком даёт обещание "вернуть Крым", хотя сам в это не верит.

"Я обещаю: в следующем году мы вернём Крым. Я, конечно, слабо в это верю... - В это время повисла секундная пауза под смех зрительного зала. - Но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь".

Телеведущая Ольга Скабеева, опубликовав эту запись у себя в авторском Telegram-канале, тонко поддела Зеленского за Крым.

"Украинский феномен, - прокомментировала видео журналистка. - Первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел".