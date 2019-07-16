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"Украинские власти выставляют Россию виновницей всех бед": Путин – об отношениях с Украиной

16 июля 2019, 07:54  •  110 • В мире
Путин старается сохранить баланс и предотвратить жестокость в отношениях с Украиной. К такому мнению пришел Оливер Стоун во время бесед с российским президентом. "Действующие украинские власти выставляют Россию виновницей всех бед", - рассказал Путин о сегодняшних отношениях с Украиной.
Несмотря на то, что украинские власти старательно убеждают население страны в том, что Путин – это "лицо врага", у президента России к Украине отношение исключительно положительное. В этом уверен, к примеру, и Виктор Медведчук.
Сам Оливер Стоун беседуя с российским лидером, пришел в выводу, что он старается сохранить баланс, при том, что "русские националисты, недовольные тем, что он сохраняет мир, пытаются давить на президента России".
О своем добром отношении к Украине в интервью Стоуну для фильма "борьбе за Украину" рассказал и сам Владимир Путин, добавив при этом, что с самим Киевом диалог не складывается.
"Отношения на сегодняшний день непростые. Это спровоцировано всеми тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом. И вторая часть этой истории – это пропаганда действующих на Украине властей, которая выставляет Россию виновницей всех последовавших за тем трагических событий", - сказал российский лидер.
Оливер Стоун высказал предположение, что в такой ситуации отличным посредником между двумя странами сможет стать Виктор Медведчук. Путин согласился с режиссером, отметив, что во многом у него с украинским политиком позиции совершенно разные. Но Медведчук – прежде всего, человек слова, поэтому с ним можно работать.

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