Несмотря на то, что украинские власти старательно убеждают население страны в том, что Путин – это "лицо врага", у президента России к Украине отношение исключительно положительное. В этом уверен, к примеру, и Виктор Медведчук.

Сам Оливер Стоун беседуя с российским лидером, пришел в выводу, что он старается сохранить баланс, при том, что "русские националисты, недовольные тем, что он сохраняет мир, пытаются давить на президента России".

О своем добром отношении к Украине в интервью Стоуну для фильма "борьбе за Украину" рассказал и сам Владимир Путин, добавив при этом, что с самим Киевом диалог не складывается.

"Отношения на сегодняшний день непростые. Это спровоцировано всеми тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом. И вторая часть этой истории – это пропаганда действующих на Украине властей, которая выставляет Россию виновницей всех последовавших за тем трагических событий", - сказал российский лидер.

Оливер Стоун высказал предположение, что в такой ситуации отличным посредником между двумя странами сможет стать Виктор Медведчук. Путин согласился с режиссером, отметив, что во многом у него с украинским политиком позиции совершенно разные. Но Медведчук – прежде всего, человек слова, поэтому с ним можно работать.