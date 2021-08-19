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"Украинские власти показали лицо": Толстой рассказал, куда приведут Киев "пляски на костях"

19 августа 2021, 17:50  •  107 • Политика
Депутат Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой рассказал, куда приведут Киев "пляски на костях" во время празднования Дня независимости. "Украинские власти показали лицо", - отметил он.
Так Толстой прокомментировал решение украинских властей установить сцену на месте братской могилы в Киеве, чтобы отпраздновать 30-летие страны. Там, где будут выступать украинские артисты, захоронены жертвы революции 1917 года.
По словам депутата, киевский режим уже доказал, что для него нет ничего святого. Он подтвердил это убийством мирных жителей Донбасса, водной блокадой Крыма и специально спровоцированным церковным расколом. Однако даже для украинских политиков проводить увеселительное мероприятие там, где покоятся останки людей, - это слишком, считает Толстой.
Власти устали скрывать своё лицо и решили устроить пляски на костях в буквальном смысле. Только вот когда нынешний режим падёт, хранить память о нём не будет никто: для местечковых шутов нет места в истории,
- пишет парламентарий в Telegram.
Скриншот:Telegram/Пётр Толстой
Ранее сообщалось, что многие украинские артисты отказались выступать на концерте в честь Дня независимости Украины. Кто-то сослался на занятость, кто-то отказался выступать бесплатно, а кого-то не пустили из-за русскоязычного репертуара.

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