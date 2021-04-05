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"Украинские силы будут пытаться", но…: Топ-5 оружейных "аргументов" России против Киева

05 апреля 2021, 00:45  •  64 • Политика
В случае военного противостояния украинские силы будут пытаться чем-то ответить России, но потерпят неудачу. Одно из американских изданий представило топ-5 оружейных "аргументов" РФ против Киева.
Издание The National Interest упомянуло о новой стадии эскалации конфликта в Донбассе, что может стать катализатором военной конфронтации между Россией и Украиной. При этом у Киева нет практически никаких шансов.
Во-первых, у России есть С-400 "Триумф", которые способны бить по любым воздушным целям в центральных регионах Незалежной. Мощный радиолокационный комплекс и разнообразные ракеты позволят отражать нападение как с пилотируемых самолётов, так и с беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, С-400 защитят и от крылатых, и от баллистических ракет на расстоянии в сотни километров.
Украина располагает истребителями МиГ-29, Су-24, Су-25, Су-27. Они технически устарели и чисто физически одряхлели, говорится в статье. Россия же обладает мощными истребителями, среди которых есть Су-35С, способный наносить мощные удары по наземным целям. Следовательно, при необходимости возможна бомбардировка объектов военной и политической инфраструктуры на территории Украины.
По мнению американских обозревателей, в городских условиях Россия могла бы применить БМП-3. Такие машины явно более выигрышные, чем тяжёлые и неповоротливые танки. Но если уж говорить о танках, то российским Т-90 и модернизированным Т-90М Украина может противопоставить лишь немногочисленные Т-84 "Оплот-М".
Пятый оружейный "аргумент" - самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С". В публикации отмечена их мощная технология прицеливания и высокая скорострельность.
"Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и сложную противоракетную оборону, украинские силы будут пытаться сдержать угрозу от этих систем", - пишут американские эксперты.

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