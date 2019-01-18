"Украинские корабли — тоже он": В Сети разразилась истерика после заявления CNN о "русском агенте Трампе"

В своем новом сюжете американский телеканал CNN заявил, что нашёл "18 доказательств" того, что Трамп может быть "русским агентом". "Украинские корабли - тоже он", - смеются пользователи, глядя на "доводы" телеканала. Многие комментаторы даже не скрывают, мол, от такого сообщения у них случилась самая настоящая истерика — от смеха.

"18 оттенков шпионажа", - пишет в своём микроблоге медиаэксперт Юлия Витязева. Она прикрепила к записи в Twitter скриншот с сюжета телеканала CNN, где перечислены 18 пунктов — "доказательств" того, что американский лидер Дональд Трамп может быть "русским агентом". Пункт 17-й гласит "Украинские корабли".

"На CNN выкатили доказательства того, что президент США русский агент. Особенно понравился пункт номер 17. Насколько я помню, команду "Дави его, ****!" отдавал точно не Трамп", - пишет Витязева.

Фраза эта, напомним, является отсылкой к Керченской провокации, которую устроила Украина, однако западное сообщество обвинило в этом именно РФ.

Подписчики отреагировали так:

"Прэлестно!" - пишут пользователи.

"После "украинских корабликов" - надо вписать "Утрата Марсом атмосферы". Вы представляете, если такие до Кнопки дорвутся?" - вопрошают комментаторы.