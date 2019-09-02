"Украинские храмы превращают в языческие капища": Лжецерковь Украины устроила новую провокацию

Украинская лжецерковь (ПЦУ) устроила новую провокацию против канонической Церкви Украины. Крестный ход православных жителей Украины последователи ПЦУ встретили плакатом "Смерть москалям!". Об этом рассказали в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии.

Инцидент произошёл 22 августа 2019 года. Билборд с экстремистским лозунгом был размещен на входе в город Почаев. Таким образом православных паломников решили "поприветствовать" последователи ПЦУ, получившие томос от Константинополя.

Как отмечают в Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви, подобное просто не укладывается в голове. Ни в одной Православной стране такое невозможно даже представить, подчеркивается в сообщении.