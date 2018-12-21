"Украинские избиратели мучаются от таких депутатов": В Госдуме ответили политику, требующему войну с Россией

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внёс парламент Украины проект обращения к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить "войну" России. В Государственной думе выразили удивление тому, что у подобных депутатов ещё имеются избиратели.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин поинтересовался, собирается ли украинский депутат лично отправиться на передовую, или рассчитывает пересидеть войну, о которой просит, в уютном кресле в Верховной Раде? Также российский парламентарий посоветовал украинскому коллеге поинтересоваться у своего народа, хочет ли он этой войны. Шерин добавил, что украинский народ мучается от депутатов, подобных Куприю, так как они во власти как бы представляют мнение народа.

"Кто его вообще уполномочил обращаться с таким обращением? Он собирается идти воевать? Ну так чего он тогда сидит в Верховной раде? Пожалуйста, на передовую", - цитирует ФАН слова Шерина.

Российский политик отмечает, что украинские власти пытаются объявить войну совершенно не той стране. Им следует обратить свой взор на США, так как именно эта страна лишила Украину мира, организовала в ней государственный переворот и поставила во власть своих марионеток.