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"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
10 марта 2020, 03:35 • 31 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям". Парламентарий резко отреагировала на угрозы в адрес львовского лицея, набравшего русскоговорящие классы, и выпады по отношению к сироте, спевшему "Смуглянку" на конкурсе. "Неужели украинская власть опять это проглотит?" - задалась вопросом Поклонская.
В своём Telegram-канале Поклонская обратила внимание на новую выходку националистов на Украине: во Львове пообещали сжечь лицей, который объявил набор детей в русские начальные классы. Как отмечает депутат, радикалы решили насильно заставить ребят учить мову, чтобы в дальнейшем "не плодились сепаратисты и ватники".
"Но львовских бандерлогов ждало страшное разочарование: оказывается, спрос на классы с русским языком обучения есть - даже очень большой! Теперь лицей хотят забросать коктейлями Молотова или бомбами, а в лучшем случае грозят закрыть", - пишет Поклонская.
По мнению парламентария, люди, выдвигающие такие требования и угрозы, - фашистские выкормыши, которые считают себя "раненными на майдане" и теперь строчат поклёпы на директора лицея и учителей, хотя те не нарушили ни одного закона.
Поклонская указала, что современные украинские радикалы не особенно отличаются от нацистов, оккупировавших когда-то Крым. Только теперь им нужны не плодородные земли, а новая нация.
Напомнила депутат и о мальчике-сироте, которого затравили за исполнение песни "Смуглянка" на русском языке на конкурсе в Лондоне.
При этом парламентарий указала, что официальный Киев никак не реагирует на выходки националистов.
"Неужели украинская власть опять это проглотит? …Надеюсь, в ближайшее время украинский народ сам разберётся со всей этой чертовщиной. Или всё-таки власть наберётся мужества и решительности и "раздаст музыкальные инструменты для вокально-инструментального оркестра лучшим солистам" из Генеральной прокуратуры Украины - и от винта, господа радикалы!" - добавила она.
Ранее Царьград писал, что украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука, который исполнил "Смуглянку" на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне и привёз на родину в Волынскую область победу. Однако местные депутаты от партии "Свобода", СМИ и некоторые пользователи соцсетей встретили его оскорблениями и обвинениями.
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