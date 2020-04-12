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"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец

12 апреля 2020, 18:35  •  52 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец поделился инсайдом из конструкторского бюро Украины. Созданная для уничтожения Крымского моста ракета "Нептун" не сможет выполнить свою задачу. "Украинская ракета сошла с ума", - произнёс Баранец и рассказал о конфузе во время испытаний.
Украина много раз говорила, что над ракетой "Нептун" работает уже давно. Якобы её дальность 300 километров. Вроде были проведены испытания и ракета попала точно в цель - баржу, расположенную в 75 километрах от берега.
"И, если верить украинцам, ракета сработала в положенном месте. Ну, вы знаете, украинцы по-другому и не говорят. Ну, будем считать, что это у них получилось. Украинские же специалисты говорят, что эта ракета предназначена исключительно для поражения надводных целей. То есть это противокорабельная ракета. Говорить сегодня о том, что она способна разрушить Крымский мост, - это по-украински нелепо, это, в общем-то, ритуально нелепо", - убеждён Виктор Баранец.
По его словам, в Крымский мост ещё необходимо попасть. Кроме того, это стратегический объект, который очень хорошо защищён от любых диверсий и нападений. Военный обозреватель упомянул о подводных службах, а также системах ПВО и авиации. В зоны ответственности расположенных в Крыму ракетных комплексов С-300 и С-400 входит и мост.
"Так что, господа украинцы, вы сначала хорошенько просчитайте свои возможности, а потом будете нести человечеству какую-то чепуху", - произнёс эксперт.
Баранец в беседе с Царьградом вспомнил также об обещаниях Украины подорвать Крымский мост и гружённой тротилом баржей, и при помощи штурмовика.
"Ну, в общем-то, разгулу украинского маразма или сумасшествия конца и края нет. Всё это отрыжка той лютой антироссийской ненависти, которой поражены мозги некоторых украинских политиков, генералов, да и, к великому сожалению, большого количества обывателей. Вы знаете, это всё идёт не только от бандеровской тупости состояния мозгов, но всё это идёт и от беспомощности, и от зависти, и оттого, что, в общем-то, Россия по этой части показала миру пример, как надо не говорить о заботе о Крыме и его народах, а как надо делать", - подчеркнул военный обозреватель.
Даже если ракета создана и работает, её эффективность сомнительна.
"Уже просачиваются слухи из конструкторского бюро, что во время предыдущих испытаний эта ракета сошла с ума. И более того, более того, она развернулась на 180 градусов - и только, наверное, по счастливой случайности украинским испытателям удалось включить самоликвидатор. Потому что, говорят украинские конструкторы, была такая возможность, что ракета могла вернуться в точку запуска", - рассказал Баранец об инсайде из конструкторского бюро.
Он назвал информацию о ракете "Нептун" похвальбой и пропагандой. Конструкторам приходится поднимать чертежи и проекты на оборонных заводах в Киеве и Днепре, которые "ещё мыши не съели". Крымский же мост защищён. Защищён и сам Крым, и любой клочок российской земли.
"Так что зариться на Крымский мост, мне кажется, могут люди, которые просто бьются в агонии от лютой ненависти к России. Но жизнь идёт, Крымский мост стоит. А разговоры о возможности поразить его украинскими ракетами - это всё пока только лишь лживые украинские сказки, которые замешаны на антироссийском яде", - заключил военный обозреватель.

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