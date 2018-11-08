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"Украинская "свобода слова" политикам в Европе надоела" - депутат Рады

08 ноября 2018, 06:24  •  15 • Политика
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, что политики в Евросоюзе готовы ввести санкции против Украины за подавление свободы слова в стране.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович выступил с резкой критикой ситуации, связанной со свободой слова на Украине. По его словам Евросоюз готов вводить санкции против украинских политиков, которые будут замешаны в подавлении свободы слова в стране.
Об этом депутат рассказал в эфире телеканала NewsOne. По его словам к такому выводу он пришел после встречи с французскими сенаторами. Вадим Рабинович подчеркнул, что в Евросоюзе полностью не понимают ситуации со свободой слова на Украине. И результатом этого может стать введение персональных санкций.
«Они говорят, что мы будем информировать и правительство Франции, мы будем информировать европейские структуры и, самое главное, мы будем мониторить ситуацию — если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова. Украинские политики. у нас чего боятся? Они боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми, но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем», — рассказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

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