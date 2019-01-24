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"Украинская политика - не мое дело": Коэльо уличил Тимошенко во вранье
24 января 2019, 01:24 • 119 • В мире
На киевском съезде партии "Батькивщина" был показан рекламный ролик Юлии Тимошенко, в котором бразильский писатель Пауло Коэльо якобы заявил, что именно Тимошенко "может управлять страной". Однако по словам самого писателя, такого обращения он никогда не записывал. "Украинская политика - не моё дело", - заявил Коэльо.
22 января в Киеве прошёл съезд "Батькивщины", на котором очень торжественно состоялось выдвижение лидера партии Юлии Тимошенко в кандидаты в президенты Украины. Кроме всего прочего, участникам съезда был показан небольшой видеоролик, в съёмках которого принимал участие Пауло Коэльо.
Бразильский писатель якобы заявил, что Тимошенко, по его мнению, является примером "харизматической и сильной личности", которая "способна преодолевать любые трудности и может управлять страной".
Однако уже в среду Коэльо неожиданно от этих слов отказался.
"Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку её кандидатуры. Даже если она мне нравится как человек, украинская политика - не моё дело", - написал Коэльо в Twitter.
На это событие обратил внимание политический аналитик Владимир Корнилов, который поинтересовался в своём микроблоге в Twitter, не скажет ли завтра Тимошенко, что отказаться от своих слов Коэльо "угрозами и шантажом" заставил Кремль.
Избирательная кампания - удовольствие довольно дорогое. И у многих на Украине возник правомерный вопрос: на какие средства Юлия Владимировна снимает свои рекламные ролики?
Украинские эксперты нашли источник средств, которые Тимошенко тратит на свою предвыборную рекламу. "Газовая принцесса имеет тайные валютные офшорные средства", - заявил экс-нардеп Верховной рады, генерал-лейтенант Григорий Омельченко. И за несколько лет туда "накапало" от 5 до 7 миллиардов долларов.
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