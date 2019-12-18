"Украинская Кубань" - "вернуть своих" из России захотели в Верховной раде. Это провокация или история?

В Верховной раде Украины открылась выставка "Возвращаем своих: история украинской Кубани". Первым днём работы прямо скажем провокационной экспозиции стала среда, 18 декабря. Как сообщили Царьграду представители проекта, создавали выставку "по инициативе председателя межфракционного депутатского объединения "Кубань" Алексея Гончаренко".

О чём пытаются сказать авторы выставки? Своими экспонатами они "доказывают связь между Украиной и Кубанью". Говорят, что существовала она с древних времен и до ХХ века. Украинцы, мол, исторически заселяли регион, а значит, это их земли, где в том числе создавалось "украинское национальное движение" и даже "Кубанская народная республика".

"Кубань испокон веков населяли украинцы. Их традиции, язык, на котором они говорят, песни, которые поют, - всё просто пропитано духом Украины, несмотря на политику ассимиляции, которую им навязали", - говорит Гончаренко.

Спикер предлагает помнить "обо всех миллионах украинцах", которые родились за границей. И делать всё возможное, чтобы и они были "в культурном пространстве" Украины, "лелеяли украинский культурный код в своих семьях". В завершение, снова вспоминая о связи Украины и Кубани, Гончаренко и вовсе заявил, что "украинская Кубань может стать нашим аналогом Острова свободы - Кубы".

При всей осторожности высказываний Гончаренко дал понять, что его объединение претендует если не на земли России, то на умы граждан, живущих на Кубани.

Досье

В октябре в Верховной раде создали межфракционное депутатское объединение "Кубань", которое будет работать с этническими территориями и украинцами, которые сейчас проживают за пределами страны. Возглавил объединение Алексей Гончаренко. В состав также вошли такие нардепы, как Андрей Парубий, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Владимир Арьев, Игорь Гузь, София Федина, Анатолий Урбанский, Николай Величкович, Соломия Бобровская, Олег Синютка, Юлия Клименко, Оксана Савчук.