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"Украинская государственность выродилась": Кто на самом деле стоит за отказом Киева от "Спутника V"?

30 января 2021, 14:30  •  87 • Политика
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько раскрыл все карты и рассказал, кто стоит за отказом Киева от российской вакцины "Спутник V". "Украинская государственность выродилась", - констатирует он.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от имени своей фракции запретить закупку вакцины у России на законодательном уровне. Министр здравоохранения Украины заверил, что "Спутник V" на Украине "никто регистрировать не будет".
Безпалько напомнил, что украинские депутаты не могут принять решение о регистрации какого-либо препарата, закупке или отказе от закупки.
"На вопрос с вакциной уже отреагировал американский дипломат. Он тут же вынес за украинских элитариев решение о том, что Украина не будет закупать российские вакцины", - произнёс эксперт.
Это только доказывает, что Киев и те, кто причисляет себя к украинской элите, на самом деле ничего не решают ни в сфере внутренней политики страны, ни в мировой политике.
Если называть вещи своими именами, американцы запретили Украине покупать российскую вакцину. Премьеру Денису Шмыгалю даже пришлось оправдываться перед Радой, почему в стране ещё не начата прививочная кампания.
Но на вакцину Pfizer - BioNTech американо-немецкого производства в украинском бюджете нет денег, предположил Безпалько. Китайский или индийский препарат приобрести сложно из-за условий закупок. Ни одна страна в мире не предложила вакцину с теми льготами, на которые была готова пойти Россия.
"Так что данную ситуацию можно назвать деградацией украинской государственности. Она изначально была ущербной, но сейчас она выродилась окончательно", - заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России в эфире радио Sputnik.

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