"Украинская государственность выродилась": Кто на самом деле стоит за отказом Киева от "Спутника V"?

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от имени своей фракции запретить закупку вакцины у России на законодательном уровне. Министр здравоохранения Украины заверил, что "Спутник V" на Украине "никто регистрировать не будет".

Безпалько напомнил, что украинские депутаты не могут принять решение о регистрации какого-либо препарата, закупке или отказе от закупки.

"На вопрос с вакциной уже отреагировал американский дипломат. Он тут же вынес за украинских элитариев решение о том, что Украина не будет закупать российские вакцины", - произнёс эксперт.

Это только доказывает, что Киев и те, кто причисляет себя к украинской элите, на самом деле ничего не решают ни в сфере внутренней политики страны, ни в мировой политике.

Если называть вещи своими именами, американцы запретили Украине покупать российскую вакцину. Премьеру Денису Шмыгалю даже пришлось оправдываться перед Радой, почему в стране ещё не начата прививочная кампания.

Но на вакцину Pfizer - BioNTech американо-немецкого производства в украинском бюджете нет денег, предположил Безпалько. Китайский или индийский препарат приобрести сложно из-за условий закупок. Ни одна страна в мире не предложила вакцину с теми льготами, на которые была готова пойти Россия.

"Так что данную ситуацию можно назвать деградацией украинской государственности. Она изначально была ущербной, но сейчас она выродилась окончательно", - заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России в эфире радио Sputnik.