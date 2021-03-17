"Украинская дипломатия вызывает оторопь": Пушков отреагировал на "немецкий гамбит" Киева

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на "немецкий гамбит" Киева, который ищет всё новые способы вернуть навсегда потерянный Крым. "Украинская дипломатия вызывает оторопь", - признался парламентарий.

Так Пушков прокомментировал слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который заявил, что "моральный долг Берлина - вернуть Крым Украине".

Заявления украинских дипломатов продолжают вызывать оторопь. Уверен, что в Берлине не знают ни одного способа "вернуть Крым Украине", - пишет сенатор в Telegram.

Он добавил, что власти Германии вообще не думают о судьбе Крыма, о чём канцлер ФРГ Ангела Меркель ясно дала понять ещё в те времена, когда Украину возглавлял Пётр Порошенко. Пушков призвал Мельника укротить свою разбушевавшуюся фантазию.

Скриншот: Telegram/Алексей ПУШКОВ

Как сообщает Nation News, ранее посол Украины Андрей Мельник опубликовал авторскую колонку в немецком издании Berliner Zeitung. В ней он заявил, что Германия за последние 100 лет "дважды оккупировала Крым", поэтому у Берлина есть долг перед Киевом за "нацистскую тиранию". Чтобы выплатить этот долг, дипломат предложил помочь с "возвращением Крыма". Мельник уверен, что в этом заключается "моральный долг ФРГ".

Примечательно, что украинские дипломаты напоминают Германии о нацистских преступлениях, и в то же самое время Киев чествует националистов, которые открыто сотрудничали с фашистскими захватчиками во время войны, а также устраивали этнические чистки на территории Украины. Эти люди возведены в ранг национальных героев на Украине, а их лозунг стал официальным воинским приветствием в ВСУ.