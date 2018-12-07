"Украинская берегиня": Грибаускайте подарили разрисованную цветами белую каску

Украинская благотворительная организация "Крылья победы" наградила президента Литвы Далю Грибаускайте каской и знаком "Украинская берегиня". Таким образом украинские общественники выразили благодарность литовскому лидеру за ее "постоянную поддержку народа Украины".

Каска, которой одарили главу Литвы, окрашена в белый цвет и разрисована цветами. Кроме того, политику подарили икону.

В ответном слове президент Литвы сказала, что считает подарок достойной оценкой всего литовского народа. По ее словам, литовцы "хорошо понимают", что Киев ведет борьбу за безопасность Литвы, а также всей Европы.

Неправительственная благотворительная организация "Крылья победы" оказывает украинским военным медицинскую помощь. Кроме того, организация занимается на востоке страны "гуманитарной деятельностью".

Такое сообщение публикует Sputnik Литва.