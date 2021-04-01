"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского

Евгений Сатановский предложил очень недипломатичный метод перевоспитания президента Украины Владимира Зеленского. Даже вспомнил особое словечко на иврите. "Украина же охамела", - констатирует политолог.

Автор Telegram-канала "Армагеддоныч" назвал Украину чем-то средним между Пуэрто-Рико и Самоа.

"То ли заморская территория Соединённых Штатов, то ли государство, которое с этими самыми Соединёнными Штатами свободно ассоциировано. Или, говоря проще, их протекторат", - написал он в новом посте.

Минские соглашения напоминают в данном случае детскую игру, где нельзя говорить "да" и "нет", брать чёрное и белое. Минские соглашения Киевом вроде как подписаны, но выполнять их Украине не собирается. И при этом абсолютно все выдвигают обвинения России.

"И санкции за сложившуюся на Украине ситуацию обрушивают нам на головы. Украине же охамела до того, что требует соглашения пересмотреть, поскольку они, дескать, "устарели". Наглость – второе счастье", - подметил Сатановский.

Сложности и с нормандским форматом. Говорить с Владимиром Зеленским не о чем, что понятно и России, и Франции, и Германии. Но говорить при нём – неудобно.

Политолог вспомнил словечко на иврите, предлагая метод воспитания президента Украины, - "хуцпа". Следовательно, Зеленский – "хуцпан". Общение с такими людьми обычно строится на силовых методах.

"Очень рекомендуется пинок под копчик, желательно с размаху и тяжёлой бутсой. Исключительно хорошо выправляет характер, прочищает мозги и улучшает карму до состояния первичной понятливости", - фантазирует Сатановский.

Он отмечает, что этот метод не слишком распространён в дипломатической практике, но если ничего другое не помогает, почему бы не попробовать.