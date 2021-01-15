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"Украине следует прекратить угрожать": Решение ЕСПЧ по Крыму Россия может не выполнять - сенатор
15 января 2021, 07:50 • 103 • Политика
Сенатор от Крыма, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда Ольга Ковитиди заявила, что решение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) по Крыму Россия может не выполнять. Она назвала вескую причину. "Украине следует прекратить угрожать", - добавила политик.
Ранее стало известно, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу Украины о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму. Однако рассмотрение будет частичным. Решение о законности возвращения полуострова в состав России не примут. Каким будет решение Европейского суда, станет известно позднее.
Сенатор подчеркнула, что Россия всегда выполняла международно-правовые обязательства и будет делать это впредь, так как является ответственным членом международного сообщества. Однако в 79-й статье Конституции РФ говорится о праве не исполнять решения межгосударственных органов, если они приняты на основании международных договоров РФ и противоречат Основному закону страны. Следовательно, решение ЕСПЧ не подлежит исполнению.
По словам Ковитиди, ремарка о том, что требования Украины будут удовлетворены только частично, демонстрирует недоказанность обвинений, выдвигаемых Киевом.
"По истечении шести лет воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией решение ЕСПЧ в данной части является закономерным и понятным. В то время как Украине следует прекратить угрожать крымчанам расправой за наш мирный выбор", - приводит слова сенатора ТАСС.
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