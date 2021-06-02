"Украине скоро нечем будет платить за армию": Зеленский пожаловался США на "Северный поток - 2"

Зеленский оценил ущерб от "Северного потока - 2" для Украины. "Отключит" нас по меньшей мере от трёх миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", - пожаловался он американцам.

Украина лишится трёх миллиардов долларов в год после того, как газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США.

Американские конгрессмены прибыли в Киев с рабочим визитом на этой неделе. Они уже провели ряд встреч с руководством Украины, включая главу государства. В ходе разговора с политиками США Зеленский в очередной раз пожаловался им на "Северный поток - 2". Он отметил, что только Белый дом может помешать строительству газопровода.

"Северный поток - 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас по меньшей мере от трёх миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию,

- сказал Зеленский.

По одной этой фразе можно понять, что президента Украины волнуют не социальные обязательства государства. Его беспокоит, что у Киева закончатся деньги на войну в Донбассе.

Именно поэтому Зеленский заявил, что Украина готова предоставить США исчерпывающую информацию по угрозам со стороны "Северного потока - 2". Также Зеленский в очередной раз поднял тему членства Украины в НАТО.