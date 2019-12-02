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"Украине ничего не светит": мировой рынок оружия хочет Москву, а не Киев - эксперт
02 декабря 2019, 18:54 • 97 • Политика
Политолог Юрий Светов оценил заявления замглавы "Укроборонпрома" о высокой конкурентоспособности Киева. Эксперт напомнил, что Украина живёт на советском наследии, чей срок выходит. И сейчас мировой рынок оружия хочет Москву, а не Киев. А значит, "Украине ничего не светит".
Заявление замглавы "Укроборонпрома" и экс-депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема о том, что Украина побеждает Россию на мировом рынке оружия, продолжают оценивать на экспертном уровне. Так, политолог Юрий Светов отметил в эфире радио Sputnik, что Киев ругает советские достижения, продолжая жить на "проклятом" наследии.
Найем говорил, что выигрывать у России украинское предприятие продолжает "в ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю". Мол, техника советского происхождения и обслуживается, и ремонтируется. А смотря в будущее, спикер и вовсе разглядел "огромный интеллектуальный потенциал" "Укроборонпрома".
Юрий Светов напомнил, что Киеву, несмотря на все громкие заявления, трудно конкурировать с Россией хотя бы потому, что период советского вооружения заканчивается. Очень сложно быть первым, живя только на "обслуживании".
"Можно посмотреть, какие новые системы Россия поставляет в Турцию, в Грецию, в ряд других государств - там Украине ничего не светит", - пояснил эксперт.
Вероятно, интеллектуальный потенциал у Киева есть, добавил эксперт - "не все ещё уехали". Однако, чтобы победить, в любом случае придётся кооперироваться с Россией.
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