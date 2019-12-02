Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин — военным: Все знают, если что-то будет не сделано, через полгодика придет...
Собиратель земель украинских
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
«Качественно новый уровень»: Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сиби...
Главная / Политика

"Украине ничего не светит": мировой рынок оружия хочет Москву, а не Киев - эксперт

02 декабря 2019, 18:54  •  97 • Политика
Политолог Юрий Светов оценил заявления замглавы "Укроборонпрома" о высокой конкурентоспособности Киева. Эксперт напомнил, что Украина живёт на советском наследии, чей срок выходит. И сейчас мировой рынок оружия хочет Москву, а не Киев. А значит, "Украине ничего не светит".
Заявление замглавы "Укроборонпрома" и экс-депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема о том, что Украина побеждает Россию на мировом рынке оружия, продолжают оценивать на экспертном уровне. Так, политолог Юрий Светов отметил в эфире радио Sputnik, что Киев ругает советские достижения, продолжая жить на "проклятом" наследии.
Найем говорил, что выигрывать у России украинское предприятие продолжает "в ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю". Мол, техника советского происхождения и обслуживается, и ремонтируется. А смотря в будущее, спикер и вовсе разглядел "огромный интеллектуальный потенциал" "Укроборонпрома".
Юрий Светов напомнил, что Киеву, несмотря на все громкие заявления, трудно конкурировать с Россией хотя бы потому, что период советского вооружения заканчивается. Очень сложно быть первым, живя только на "обслуживании".
"Можно посмотреть, какие новые системы Россия поставляет в Турцию, в Грецию, в ряд других государств - там Украине ничего не светит", - пояснил эксперт.
Вероятно, интеллектуальный потенциал у Киева есть, добавил эксперт - "не все ещё уехали". Однако, чтобы победить, в любом случае придётся кооперироваться с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 15:39
"Объявил себя украинским "дуче": Аваков оскорбил вступившегося за украинцев Володина
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
02 декабря 2019, 15:39
"Не было видно рулёжной дорожки": Пилоты Путина признались, чего никогда не допустят
02 декабря 2019, 16:54
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
02 декабря 2019, 12:24
"Независимый голос должен обязательно спонсироваться из-за рубежа": Госдеп США высмеяли за слова об иноагентах
02 декабря 2019, 12:24
Собрать Всеправославный Собор по Украине: Греческие митрополиты выступили с требованием к Константинополю
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2019, 05:09
Лукашенко ответили "на хрена" кому нужен союз с Россией (Telegram. Обзор)
27 ноября 2019, 08:54
"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи посмеялись над США после показа "Авангарда"
28 ноября 2019, 04:24
Украина выдвинула газовый ультиматум России. Неужели примем?
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
01 декабря 2019, 03:39
«Составить конкуренцию России невозможно»: каких результатов достигла Москва в укреплении арктической системы ПВО
30 ноября 2019, 19:56
Даже Соловьев РАСТЕРЯЛСЯ после ТАКОЙ речи гостя! Что УКРАИНА о себе ВОЗОМНИЛА?
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.