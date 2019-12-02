"Украине ничего не светит": мировой рынок оружия хочет Москву, а не Киев - эксперт

Заявление замглавы "Укроборонпрома" и экс-депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема о том, что Украина побеждает Россию на мировом рынке оружия, продолжают оценивать на экспертном уровне. Так, политолог Юрий Светов отметил в эфире радио Sputnik, что Киев ругает советские достижения, продолжая жить на "проклятом" наследии.

Найем говорил, что выигрывать у России украинское предприятие продолжает "в ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю". Мол, техника советского происхождения и обслуживается, и ремонтируется. А смотря в будущее, спикер и вовсе разглядел "огромный интеллектуальный потенциал" "Укроборонпрома".

Юрий Светов напомнил, что Киеву, несмотря на все громкие заявления, трудно конкурировать с Россией хотя бы потому, что период советского вооружения заканчивается. Очень сложно быть первым, живя только на "обслуживании".

"Можно посмотреть, какие новые системы Россия поставляет в Турцию, в Грецию, в ряд других государств - там Украине ничего не светит", - пояснил эксперт.

Вероятно, интеллектуальный потенциал у Киева есть, добавил эксперт - "не все ещё уехали". Однако, чтобы победить, в любом случае придётся кооперироваться с Россией.