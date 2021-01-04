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"Украине нет смысла рассчитывать на Крым": Гордон согласился пострадать ради России

04 января 2021, 20:40  •  213 • Политика
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон согласился буквально пострадать ради России, в частности ради её упадка. При этом же пропагандист отметил, что "Украине нет смысла рассчитывать на Крым и Донбасс".
По словам Гордона, чтобы Крым и Донбасс вернулись в состав Украины, необходимо, чтобы либо с властями России что-либо случилось, либо Украина превратилась в Дубай. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "НАШ".
Он отметил, что на сегодняшний день в рядах украинской власти "огромное количество российских агентов - влияния и спецслужб". Назвав себя "сторонником жёсткой линии", Гордон заявил, что "готов и пострадать ради того, чтобы пострадала Россия". При этом, по его словам, он не хочет, чтобы пострадали жители России - "я хочу, чтобы пострадало государство Россия".
Он также добавил, что "Украине нет смысла рассчитывать на Крым и Донбасс", пока что-либо не случится с властями России или "пока Украина не совершит экономическое чудо, не построит здесь Дубай". По мнению Гордона, на "Украину-Дубай" захотят вернуться и Крым, и Донбасс.
При этом, по его словам, в то "г…но", которое представляет сегодня из себя Украина, ни Донбасс, ни Крым не захотят возвращаться.

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