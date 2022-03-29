Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Что происходит в Изюме?
Главная / Политика

"Украине нельзя верить": Итоги встречи в Турции оценили в Донбассе

29 марта 2022, 21:10  •  39 • Политика
Глава ДНР Денис Пушилин и военкор Руденко скептически оценили договорённости, которые могут быть заключены с Украиной.
Итоги новой встречи делегаций России и Украины в Турции вызвали разную реакцию у аналитиков.
Как сообщал Царьград, по итогам встречи в Стамбуле Россия объявила, что снизит активность на двух направлениях спецоперации - под Киевом и Черниговом. Также СМИ утверждают, что Украина согласилась на нейтральный, безъядерный статус в обмен на гарантии безопасности.
В частности, автор канала Репортёр Руденко призывает ни в коем случае не верить представителям Украины, что бы они ни обещали дипломатам России на переговорах.
Неужели нас не учит жизнь! Попытки вести переговоры с убийцами уже привели к большой войне! Украина все эти годы договорённостей о прекращении огня тратила на подготовку к войне. Вся программа страны настроена на ненависть ко всему русскому. Выращены целые орды националистических батальонов, которые готовы рвать зубами всех и всё, что связано с Россией. Я уже не говорю об эшелонах оружия, поставленных Западом,
- отмечает журналист.
Руденко подчёркивает, что спецоперацию России "в Донбассе восприняли как освобождение от восьмилетнего плена. Военные ДНР и ЛНР с огнём в глазах идут в наступление и освобождают свою землю".
Остановить наступление сейчас означает вновь дать время Киеву подготовить ещё больше боевиков к новой войне. Эта страна должна быть денационализирована! Зеленский, Порошенко должны быть преданы суду! В любом другом варианте решения этого конфликта эти твари выдадут поражение за победу и начнут готовить на этих сказках новых убийц,
- подчёркивает журналист Руденко.
Глава ДНР Денис Пушилин также оценил договорённости, которые якобы достигнуты в ходе встречи делегаций России и Украины:
Украине нельзя верить, даже когда она что-то подписала, она недоговороспособна, говорить о завершении спецоперации пока преждевременно.
Напомним, после госпереворота в 2014 году и начала войны против Донбасса Украина заключила два соглашения в Минске. Однако власти Киева за 8 лет так и не выполнили ни одного пункта Минских соглашений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


39
Источник
Похожие новости
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солдат депутата
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 11:50
Сберечь президента и Россию! Байден проболтался, что Путина уже заказали
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зверствах нацистов
29 марта 2022, 06:00
Сенаторы США придумали способ унизить Россию через украденное золото
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солда...
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "...
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 11:50
Сберечь президента и Россию! Байден проболтался, что Путина уже заказали
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зв...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
26 марта 2022, 13:15
ВСУ лишили топлива и арсенала: Русским хватило нескольких крылатых ракет
24 марта 2022, 15:45
"Стратегическое фиаско": Глава Еврокомиссии, обвиняя Россию, раскрыла главный страх
23 марта 2022, 17:00
Путин внезапно прервал совещание с правительством: "Я прошу меня извинить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.