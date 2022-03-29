"Украине нельзя верить": Итоги встречи в Турции оценили в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин и военкор Руденко скептически оценили договорённости, которые могут быть заключены с Украиной.

Итоги новой встречи делегаций России и Украины в Турции вызвали разную реакцию у аналитиков.

Как сообщал Царьград, по итогам встречи в Стамбуле Россия объявила, что снизит активность на двух направлениях спецоперации - под Киевом и Черниговом. Также СМИ утверждают, что Украина согласилась на нейтральный, безъядерный статус в обмен на гарантии безопасности.

В частности, автор канала Репортёр Руденко призывает ни в коем случае не верить представителям Украины, что бы они ни обещали дипломатам России на переговорах.

Неужели нас не учит жизнь! Попытки вести переговоры с убийцами уже привели к большой войне! Украина все эти годы договорённостей о прекращении огня тратила на подготовку к войне. Вся программа страны настроена на ненависть ко всему русскому. Выращены целые орды националистических батальонов, которые готовы рвать зубами всех и всё, что связано с Россией. Я уже не говорю об эшелонах оружия, поставленных Западом,

- отмечает журналист.

Руденко подчёркивает, что спецоперацию России "в Донбассе восприняли как освобождение от восьмилетнего плена. Военные ДНР и ЛНР с огнём в глазах идут в наступление и освобождают свою землю".

Остановить наступление сейчас означает вновь дать время Киеву подготовить ещё больше боевиков к новой войне. Эта страна должна быть денационализирована! Зеленский, Порошенко должны быть преданы суду! В любом другом варианте решения этого конфликта эти твари выдадут поражение за победу и начнут готовить на этих сказках новых убийц,

- подчёркивает журналист Руденко.

Глава ДНР Денис Пушилин также оценил договорённости, которые якобы достигнуты в ходе встречи делегаций России и Украины:

Украине нельзя верить, даже когда она что-то подписала, она недоговороспособна, говорить о завершении спецоперации пока преждевременно.

Напомним, после госпереворота в 2014 году и начала войны против Донбасса Украина заключила два соглашения в Минске. Однако власти Киева за 8 лет так и не выполнили ни одного пункта Минских соглашений.