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"Украине нельзя верить": Итоги встречи в Турции оценили в Донбассе
29 марта 2022, 21:10 • 39 • Политика
Глава ДНР Денис Пушилин и военкор Руденко скептически оценили договорённости, которые могут быть заключены с Украиной.
Итоги новой встречи делегаций России и Украины в Турции вызвали разную реакцию у аналитиков.
Как сообщал Царьград, по итогам встречи в Стамбуле Россия объявила, что снизит активность на двух направлениях спецоперации - под Киевом и Черниговом. Также СМИ утверждают, что Украина согласилась на нейтральный, безъядерный статус в обмен на гарантии безопасности.
В частности, автор канала Репортёр Руденко призывает ни в коем случае не верить представителям Украины, что бы они ни обещали дипломатам России на переговорах.
- отмечает журналист.
Руденко подчёркивает, что спецоперацию России "в Донбассе восприняли как освобождение от восьмилетнего плена. Военные ДНР и ЛНР с огнём в глазах идут в наступление и освобождают свою землю".
- подчёркивает журналист Руденко.
Глава ДНР Денис Пушилин также оценил договорённости, которые якобы достигнуты в ходе встречи делегаций России и Украины:
Напомним, после госпереворота в 2014 году и начала войны против Донбасса Украина заключила два соглашения в Минске. Однако власти Киева за 8 лет так и не выполнили ни одного пункта Минских соглашений.
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