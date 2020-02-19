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"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева

19 февраля 2020, 08:39  •  392 • Политика
Военный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин напомнил, что в Донбассе растёт число получивших гражданство России. Как только они начнут попадать под обстрелы, Украине будут вламывать, считает он.
В Донбассе с каждым днём становится всё больше граждан России, скоро они начнут попадать под обстрелы.
Речь идёт о процедуре ускоренного получения гражданства России, которой уже воспользовались многие жители Донбасса. Журналист отмечает, что, когда эти люди попадут под обстрел ВСУ, это развяжет России руки в плане ответных действий в отношении Украины.
"Поэтому Украине будут вламывать - тут без вариантов", - написал Дмитрий Стешин в Twitter.
Напомним, несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы Донбасса, ВСУ продолжают бить по территории ЛНР и ДНР. Один из последних таких инцидентов произошёл на минувшей неделе.
Фото: скриншот Twitter/@D_Steshin

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