"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева

В Донбассе с каждым днём становится всё больше граждан России, скоро они начнут попадать под обстрелы.

Речь идёт о процедуре ускоренного получения гражданства России, которой уже воспользовались многие жители Донбасса. Журналист отмечает, что, когда эти люди попадут под обстрел ВСУ, это развяжет России руки в плане ответных действий в отношении Украины.

"Поэтому Украине будут вламывать - тут без вариантов", - написал Дмитрий Стешин в Twitter.

Напомним, несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы Донбасса, ВСУ продолжают бить по территории ЛНР и ДНР. Один из последних таких инцидентов произошёл на минувшей неделе.

Фото: скриншот Twitter/@D_Steshin