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"Украина" пойдет с молотка: У Киева нет денег достраивать советский ракетный крейсер

20 сентября 2019, 22:54  •  109 • В мире
Концерн "Укроборонпром" признал нецелесообразной достройку ракетного крейсера "Украина", построенного еще в советское время. По мнению главы концерна Айвараса Абромавичуса, корабль нужно продать.
Как сообщается на сайте концерна, руководитель предприятия пояснил, что у Киева нет необходимости в крейсере такого масштаба. "Поэтому мы рассмотрим возможность продажи этого крейсера", — сообщил он.
Военно-морская стратегия Украины диктует строительство новых кораблей меньшего размера и в большем количестве, подчеркнул чиновник. По его словам, это будет более сообразно потребностям украинских Военно-морских сил.
Напомним, до передачи Украине крейсер носил название "Адмирал флота Советского Союза Лобов". Доставшись Украине после распада СССР, он получил название "Украина". Однако через три года строительство крейсера было остановлено, сейчас он находится в аварийном состоянии.

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