"Украина знала об этом": Глава МИД Незалежной утверждает, что был в курсе визита Козака в Берлин

На Украине заявили, что знали про визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. Поэтому Киев не считает переговоры в столице Германии "играми за своей спиной", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Речь идёт о вчерашнем внезапном визите Козака в Берлин. Заместитель руководителя администрации президента России лично прибыл в столицу Германии, чтобы сдвинуть с мёртвой точки переговоры по установлению мира в Донбассе.

"Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошёл. У нас с партнёрами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга", - заявил украинский министр иностранных дел изданию "РБК-Украина".

Также он подтвердил, что переговоры в Берлине "с глазу на глаз" состоялись "из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений". При этом глава МИД Украины приписал это в заслуги Киева, добавив, что "личные переговоры" стали возможными "в связи с активным подходом украинской стороны".

Напомним, что согласно российским источникам, переговоры в формате личной встречи состоялись из-за того, что "не все вопросы можно решить в формате телеконференции". Также источники отмечали, что одной из задач, поставленных перед Дмитрием Козаком, было установление личного контакта с главным помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.