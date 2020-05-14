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"Украина знала об этом": Глава МИД Незалежной утверждает, что был в курсе визита Козака в Берлин
14 мая 2020, 23:55 • 120 • Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин. "У нас с партнёрами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга", - заявил украинский министр иностранных дел.
На Украине заявили, что знали про визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. Поэтому Киев не считает переговоры в столице Германии "играми за своей спиной", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Речь идёт о вчерашнем внезапном визите Козака в Берлин. Заместитель руководителя администрации президента России лично прибыл в столицу Германии, чтобы сдвинуть с мёртвой точки переговоры по установлению мира в Донбассе.
Также он подтвердил, что переговоры в Берлине "с глазу на глаз" состоялись "из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений". При этом глава МИД Украины приписал это в заслуги Киева, добавив, что "личные переговоры" стали возможными "в связи с активным подходом украинской стороны".
Напомним, что согласно российским источникам, переговоры в формате личной встречи состоялись из-за того, что "не все вопросы можно решить в формате телеконференции". Также источники отмечали, что одной из задач, поставленных перед Дмитрием Козаком, было установление личного контакта с главным помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.
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